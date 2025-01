El actor y director Justin Baldoni ha presentado una demanda por difamación contra el periódico The New York Times. Busca una compensación económica de 250 millones de dólares.

La demanda surge después de que el periódico publicara un artículo en el que se detallaban las acusaciones de acoso sexual que la actriz Blake Lively interpuso contra Baldoni, quien fue su coprotagonista en la película ‘It Ends With Us‘.

El artículo titulado “‘Podemos enterrar a cualquiera’: dentro de una máquina de desprestigio de Hollywood”, publicado el 21 de diciembre de 2024, exponía las alegaciones que Lively había realizado ante el Departamento de Derechos Civiles de California.

En su denuncia, Lively acusó a Baldoni de acoso sexual y represalias tras expresar su preocupación por el comportamiento de Baldoni durante la filmación de ‘It Ends With Us’. Según la denuncia, tras sus quejas, el equipo de Baldoni habría filtrado información perjudicial sobre ella para dañar su imagen profesional.

El artículo de The New York Times se basó en los documentos del Departamento de Derechos Civiles, que normalmente se mantienen confidenciales. Este revelador reportaje provocó gran revuelo en Hollywood, con celebridades como Ryan Reynolds, marido de Lively, y organizaciones como SAG-AFTRA expresando su apoyo a la actriz.

Sin embargo, Baldoni sostiene que las acusaciones de Lively son infundadas y que su intención era tomar el control total de la producción de ‘It Ends With Us’. Según Baldoni, Lively manipuló la narrativa para remodelar su imagen pública y usó la acusación de acoso sexual para distraer de sus propios errores. En su demanda, Baldoni describe estas acciones como “estratégicas y manipuladoras”.

Baldoni acusa al periódico de falta de integridad periodística

En su demanda, Baldoni también señala que The New York Times no realizó una investigación adecuada de las acusaciones y se basó casi exclusivamente en las afirmaciones no verificadas de Lively. Según el actor, el periódico “hizo caso omiso de una gran cantidad de pruebas que contradicen las alegaciones de Lively y que expondrían sus verdaderos motivos”.

El periódico ha defendido su cobertura, afirmando que su reportaje fue “meticuloso y responsable”. Un portavoz de The New York Times indicó que el artículo se basó en una revisión exhaustiva de documentos originales, incluidos mensajes de texto y correos electrónicos, y que, hasta el momento, nadie ha señalado un error en la información publicada.

La batalla legal continúa

La demanda de Baldoni fue presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles por su abogado Bryan Freedman, quien representa a un grupo de demandantes, entre ellos Baldoni, su productora Wayfarer Studios y su socio de producción Jamey Heath.

Los abogados de Lively, por su parte, han expresado que las acusaciones de su cliente siguen siendo válidas y no se ven afectadas por la demanda de Baldoni.