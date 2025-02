Hace unos años, los ejecutivos de HBO aseguraban que vender la plataforma en línea no tenía sentido. Sin embargo, Jake Caputo, un entusiasta de la marca y fanático de ‘Juego de Tronos’, demostró lo contrario.

La campaña que lo cambió todo

Caputo lanzó la campaña “Take My Money, HBO”. Su objetivo era mostrar que muchas personas estaban dispuestas a pagar por HBO sin necesidad de contratar un paquete de televisión por cable, de acuerdo con la web Vox.

La idea fue un éxito y llamó la atención de HBO, lo que dio pie a la creación de HBO Now. La historia de Caputo es un ejemplo de cómo la presión del público puede influir en las grandes empresas de entretenimiento.

Jake Caputo: El fan que desafió a HBO

Jake Caputo, un desarrollador web de Chicago, logró lo que parecía imposible: convencer a HBO de lanzar una plataforma de ‘streaming’ independiente. Su historia comenzó en 2012, cuando creó la página web Take My Money, HBO para pedir a la cadena un servicio que permitiera ver sus series sin necesidad de contratar cable. “No tenía ninguna forma legal de ver HBO sin pedir un paquete por cable, y no lo quería”, dijo Caputo a Teknautas, citado por El Confidencial.

La respuesta de miles de fanáticos

Miles de fans se unieron a su iniciativa, dispuestos a pagar hasta 20 dólares al mes por un servicio así. HBO, aunque inicialmente rechazó la idea, lanzó HBO Now en abril de 2015, días antes del estreno de la quinta temporada de ‘Juego de Tronos’. El precio fue de 14,99 dólares al mes, compatible con Apple TV e iOS, con la promesa de llegar pronto a Android y Chromecast, según la misma fuente.

Un reconocimiento inolvidable

La cadena reconoció el papel de Caputo al invitarlo a Nueva York para un video promocional, donde fue sorprendido por Vincent Pastore y Tony Sirico, los icónicos mafiosos de ‘Los Soprano’. “Me sentí genial al ver cuánta gente había tuiteado a HBO”, confesó Caputo, quien, además de obtener reconocimiento, demostró su creatividad y profesionalismo ante las cámaras, a decir de El Confidencial.

Video promocional de HBO con Jake Caputo:

El impacto duradero de su iniciativa

Según Caputo, HBO no cambió de opinión por él, sino porque el tiempo demostró la necesidad del servicio. “La vieja frase es ‘el dinero manda’. Si suficiente gente está dispuesta a dar dinero por algo, lograrán cambiar mentalidades”, afirmó, citado por El Confidencial. Hoy, millones de usuarios disfrutan de HBO Now, un servicio que nació gracias al impulso de un fan apasionado y el poder de las redes sociales.

