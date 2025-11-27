HBO Max se consolida como uno de los reyes de la fantasía épica.

Más noticias

La plataforma de ‘streaming’ ha confirmado una estrategia ambiciosa para los próximos años, asegurando contenido que atrapará a los seguidores del universo de ‘Juego de Tronos’.

El calendario de la entidad de Warner Bros Discovery se llena de esperados regresos y nuevas historias.

Esto es lo que se sabe sobre los estrenos más allá de Poniente y las sorpresas que esperan al espectador, según reportes de 20 Minutos y El País.

🎬 ¡Un gran regreso! La franquicia más épica se extiende

‘House of the dragon’ expande el universo de ‘Game of thrones’.

La saga de George R.R. Martin tiene un futuro asegurado. HBO Max ha renovado dos de sus series derivadas, ‘La Casa del Dragón’ y ‘El caballero de los siete reinos’.

Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, explicó su emoción por ofrecer más temporadas a los fans, citada por Sensacine.

‘La Casa del Dragón’ estrenará su tercera temporada entre junio y agosto de 2026. La cuarta entrega de la lucha Targaryen llegará más tarde, en 2028, según El País.

No te pierdas de leer: El viaje al pasado que traerá la temporada 5 de ‘Stranger Things’ y cómo se hizo

⚔️ El misterio del caballero ingenuo

‘El caballero de los siete reinos’ es una precuela de ‘Game of Thrones’.

‘El caballero de los siete reinos’ se une a la oleada de fantasía. Esta precuela tiene un tono más jovial y de aventuras. La historia sigue al caballero Duncan el Alto y a su pequeño escudero Egg.

Aunque el estreno de la primera temporada estaba programado para 2025, llegará finalmente el 19 de enero de 2026, indica Sensacine. Además, ya se ha confirmado que la segunda temporada arribará en 2027.

🗓️ Documentales destacados

Nueva docuserie, a decir de Hobbyconsolas, que sigue a los equipos de la NFC Este, incluido el campeón del Super Bowl LIX, los Philadelphia Eagles, durante la recta final de la NFL.

Documental sensorial filmado en Galicia, la zona más vulnerable de Europa, que capta el drama de los incendios forestales, siguiendo con la misma fuente.

Un retrato revelador de Adam Duritz, líder de Counting Crows, y el impacto creativo que tuvo el ascenso meteórico de la banda.

Un viaje sorprendente al fascinante mundo del pop infantil, explorando su carácter pegadizo y su significado.

🤯 ¿Qué más nos espera en HBO Max?

‘Welcome to Derry’ es una precuela de ‘It’.

Te puede interesar: ¿Dónde ver ‘The Shadow’s Edge’?

En cuanto a diciembre de 2025, El Diario señala que HBO Max no ha anunciado estrenos considerables en su cartera para ese mes.

No obstante, la plataforma sí reforzó su librería de películas al cierre de noviembre, según El Tiempo de Colombia. Además, la plataforma mantiene toda su concentración en su último gran estreno: ‘Welcome to Derry’.

Lista completa de estrenos de películas en HBO Max para diciembre:

1 de diciembre

‘Blade’

‘Blade Runner’

‘Saga Ocean’s’

‘El guardaespaldas’

‘La máscara’

‘Elf’

‘Polar Express’

22 de diciembre

‘Spider-Man: Un nuevo universo’

24 de diciembre

‘Spider-Man: Lejos de casa’

‘Spider-Man: Homecoming’

‘Spider-Man: No Way Home’

27 de diciembre

‘Spider-Man: Cruzando el Multiverso’

Te recomendamos: