El 2025 se perfila como un año destacado para los fanáticos del entretenimiento, con una lista relevante de estrenos en streaming.

Desde secuelas esperadas hasta nuevas apuestas de universos expandibles, estos son los estrenos más anticipados que dominarán las pantallas el próximo año.

A continuación te contamos los estrenos de streaming 2025.

‘Merlina’ Temporada 2 | Netflix

La serie protagonizada por Jenna Ortega regresa con una novedad: Lady Gaga podría se une al reparto para la segunda temporada, dice Infoabe.

La popularidad de Merlina ha sido abrumadora, batiendo récords de visionado y consolidándose como uno de los mayores éxitos de Netflix. Según un artículo de La República, se convirtió en un fenómeno global con un total de 252,1 millones de visualizaciones y 1.718 millones de horas reproducidas.

La plataforma ha confirmado el regreso a la escuela de Nunca Más, con nuevos retos y misterios para Merlina, que ahora deberá lidiar con más que con el desdén de su vida adolescente. El estreno de la nueva temporada se espera para 2025.

‘El Caballero de los Siete Reinos’ | Max

El universo de ‘Juego de Tronos’ mantiene relevancia con nuevos spin-offs en producción. ‘El Caballero de los Siete Reinos‘ es el próximo spin-off del universo creado por George R. Martin, centrado en las aventuras del caballero Dunk y su escudero Egg.

Ambientada 100 años antes de los eventos de ‘Juego de Tronos‘, la serie se centra en conflictos y alianzas en un mundo con dragones, casas nobles y luchas por el poder. Se espera su estreno en el verano de 2025, dice Infobae.

‘Su Majestad’ | Prime Video

La serie de Prime Video nos lleva a un universo político de gran tensión en ‘Su Majestad’. La joven princesa Pilar, interpretada por Anna Castillo, se ve obligada a tomar las riendas de la corona española tras un escándalo que afecta a su padre, el rey Alfonso XIV. Esta serie, que mezcla drama político y personajes intrigantes, se estrenará el 27 de febrero de 2025, dice un artículo de Vogue España.

‘The White Lotus’ Temporada 3 | Max

Con su enfoque en la sátira social, ‘The White Lotus’ regresa en 2025 con su tercera temporada, ambientada en Tailandia. Los huéspedes y empleados de un resort exclusivo serán el centro de nuevas historias llenas de tensión y revelaciones. El estreno de esta temporada está previsto, de acuerdo con La Vanguardia, para el 17 de febrero de 2025.

‘Stranger Things’ Temporada 5 | Netflix

Los fanáticos de ‘Stranger Things’ verán el cierre de la saga en 2025. Tras años de espera, la quinta temporada de esta icónica serie promete cerrar el ciclo de Hawkins. Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de estreno, La Nación dice que los fans podrán disfrutar del final tan esperado en algún momento de 2025.

‘It: Bienvenidos a Derry’ | Max

El universo de ‘It’ se expande en 2025 con ‘Bienvenidos a Derry’, una serie que se situará en los años sesenta y explorará los sucesos anteriores a las películas de 2017 y 2019. Con el actor Bill Skarsgård en su papel de Pennywise, dice un artículo de Milenio. ‘It: Bienvenidos a Derry’ explorará los eventos previos a las películas de 2017 y 2019, expandiendo el universo de la franquicia. Aunque la fecha exacta no se ha revelado, se espera su lanzamiento para Halloween de 2025.

‘Blade Runner 2099’ | Prime Video

El universo ‘Blade Runner’ se expande con esta miniserie que continuará la historia de Blade Runner 2049. Ambientada 50 años después de la película dirigida por Denis Villeneuve, Según el sitio Spinoff, ‘Blade Runner 2099’ promete sumergir a los espectadores en un futuro distópico con la participación de grandes actores como Michelle Yeoh y Tom Burke. La serie llegará a Prime Video a lo largo de 2025.

‘Andor’ Temporada 2 | Disney+

‘Andor‘, la serie que rompe con la narrativa tradicional de Star Wars, regresará con su segunda temporada en 2025. Con el regreso de Diego Luna como Cassian Andor, esta temporada seguirá explorando la lucha de la rebelión contra el Imperio, manteniendo un tono de thriller de espionaje que ha cautivado a los fanáticos.

‘The Last of Us’ Temporada 2 | Max

La adaptación del videojuego ‘The Last of Us‘ también regresa en 2025 con su segunda temporada. La relación entre Joel y Ellie seguirá siendo el centro de la trama, explorando las consecuencias de sus decisiones mientras navegan por un mundo devastado por una pandemia. La temporada está prevista para el primer semestre de 2025.