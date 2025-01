El actor ecuatoriano Santiago Garzozi será parte del elenco principal del remake de la icónica serie juvenil española ‘Física o Química’.

Esta nueva versión, titulada ‘FoQ. La Nueva Generación‘, se estrenará el 16 de febrero de 2025 en Atresplayer y promete mantener el espíritu irreverente que caracterizó a la original.

Más noticias

Según Atresmedia, la trama se centrará en un grupo de adolescentes con personalidades diversas que, tras la pérdida de una compañera, se reúnen en un grupo de apoyo dentro del colegio Zurbarán.

La historia de Santiago Garzozi

Nacido en 2002, Santiago Garzozi descubrió su pasión por la interpretación desde temprana edad. Su carrera artística comenzó en la radio, donde trabajó durante cuatro años antes de incursionar en el teatro a los 16.

En Ecuador, participó en su primera obra profesional tras ser descubierto por un director. Al mudarse a España consolidó su trayectoria actoral en diversas producciones.

Ha destacado como coprotagonista en ‘El Apagón’ y ha sido parte del Club de Teatro Mutis. Además, continúa su formación actoral con la reconocida directora Liuba Cid.

Santiago Garzozi ofreció una entrevista exclusiva para El Comercio.

De los escenarios a la televisión

Garzozi no solo ha construido su carrera en el teatro, sino que también ha complementado su formación académica en la Universidad de Navarra, donde estudia comunicación creativa con especialización en cine, televisión y marketing.

El actor ecuatoriano interpretará a Jeremy en ‘FoQ. La Nueva Generación‘. Su personaje es un chico latino que llega al colegio Zurbarán sin expectativas, pero que termina generando conflictos con sus compañeros.

El desafío de interpretar a Jeremy

“Es un personaje con mucha energía, enamorado de la vida, y que descubrirá lo que es el amor en este nuevo lugar”, explicó Garzozi en declaraciones recogidas por Atresmedia.

Su llegada a la serie se dio de manera inesperada. Según el actor, vio el casting algunas veces antes de decidirse a asistir.

“El director de casting me dijo: ‘Tú a mí no me tienes que probar nada, ya veo que eres un gran actor”.

Luego de realizar la prueba, pasaron dos meses sin noticias, hasta que finalmente recibió la confirmación de su participación.

“Me llaman un día y me dicen ‘¿Qué estás haciendo?’ Yo digo ‘comiendo’. Me preguntan ‘¿Cómo te comes un chicharrón?’ Entonces les digo ‘No, pero algún día les hago probar’ y me dicen ‘Pues en el set de Física o Química”, contó en exclusiva a EL COMERCIO.

Por lo que el joven actor aconseja: “Por favor, que no paren de soñar y que no vean el castillo que tienen que construir, sino el ladrillo cada día. Un ladrillo más, cada día un paso más”.

Una producción esperada

‘FoQ. La Nueva Generación’ contará con un elenco renovado compuesto por Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena y Miguel Fernández.

En el rol de profesores estarán Israel Elejalde, Itziar Miranda y Silma López. La serie ha sido grabada en Madrid y Canarias bajo la dirección de Juanma Pachón y Daniel Romero, con guion de Carlos García Miranda.

Una carrera en ascenso

Garzozi también ha trabajado en proyectos teatrales como ‘Muertos sin sepultura’, bajo la dirección de Asier Aldea Esnola e Izaro Díaz Manzo, y en la obra ‘Tres sombreros de copa’, en la que interpreta a Don Rosario.

Su crecimiento profesional es testimonio de su dedicación y formación constante. ‘FoQ. La Nueva Generación’ se estrenará el 16 de febrero de 2025 en Atresplayer y promete convertirse en un nuevo éxito entre el público juvenil. Además, contó el actor, hay negociaciones para retransmitir la serie por streaming.