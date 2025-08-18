En Cereté, Córdoba, una historia sorprendió a todos: una recién nacida fue registrada con un nombre inspirado en la inteligencia artificial ChatGPT. La pequeña ahora figura en documentos oficiales como Chat Yipiti Bastidas Guerra.

👶 ChatGPT en la vida real

El Colombiano relata que el hecho ocurrió el viernes 15 de agosto de 2025 en la Registraduría Municipal. Los padres eligieron este nombre como homenaje a la era digital, al buscar reflejar en su hija el impacto de la tecnología. Fonéticamente, “Chat Yipiti” recuerda al sistema desarrollado por OpenAI, y eso fue suficiente para desatar un torbellino de comentarios en redes sociales.

🤔 Un giro inesperado

Milenio explica que el registro ocurrió en medio de un trámite normal. Lo extraordinario fue la elección del nombre. Mientras algunos usuarios celebraron la originalidad, otros cuestionaron que un homenaje a la inteligencia artificial terminara marcado para siempre en el acta de nacimiento de una niña.

📱 Reacciones divididas

Las redes se llenaron de bromas, memes y debates. Hubo quienes se preguntaron cómo reaccionará la niña en el futuro al presentarse con ese nombre en la escuela o en su vida profesional. Otros defendieron la libertad de los padres de elegir nombres poco convencionales. El Colombiano recuerda que en Colombia ya existen registros con nombres como Miperro, Satanás y Warnerbro, lo que ha obligado a la Registraduría Nacional a intervenir en algunos casos.

⚖️ ¿Hasta dónde llega la libertad?

La legislación colombiana permite a las familias escoger libremente el nombre de sus hijos. Sin embargo, la Registraduría puede negarse si este resulta ofensivo o atenta contra la dignidad del menor. Milenio destaca que este caso plantea una pregunta central: ¿debe limitarse la creatividad de los padres cuando la identidad de un niño está en juego?

🚨 El futuro abierto

Lo cierto es que este episodio suma un capítulo más a la lista de nombres singulares en Colombia. Pero también deja un interrogante latente: ¿la tecnología y fenómenos como ChatGPT influirán cada vez más en decisiones íntimas, como nombrar a un hijo? La historia de Chat Yipiti apenas comienza, y la conversación sigue abierta.

