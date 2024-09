Charly García, el ícono de la música argentina, lanza el 11 de septiembre de 2024 su esperado décimo cuarto álbum de estudio, ‘La Lógica del Escorpión’. Este nuevo trabajo celebra el 40 aniversario de su carrera y llega a las plataformas digitales con una mezcla única de influencias y creatividad.

El disco se inspira en la película ‘Mr. Arkadin’ (1955) de Orson Welles, específicamente en la fábula del escorpión y la rana.

La narrativa del filme, que involucra a un misterioso millonario y su búsqueda de su pasado, refleja el concepto del álbum, en el cual García explora y revisita momentos clave de su vida y carrera a través de una variedad de estilos musicales.

El álbum no solo es un homenaje al pasado, sino también una reflexión sobre la evolución personal y artística del músico.

Un repertorio personal

El álbum abre con Rompela, una versión en español de Break it Up de su disco anterior, ‘Kill Gil’ (2007). También incluye un renovado Watching The Wheels, así como Juan Represión, una canción inédita de los tiempos de Sui Generis.

Otros temas notables son Te Recuerdo Invierno, que evoca la melancolía del pasado, y Rap de las Hormigas, que fusiona elementos de su obra anterior con nuevos arreglos.

El proceso de grabación se extendió desde octubre de 2020 hasta diciembre de 2021. Involucró a una serie de colaboradores cercanos, incluidos Pedro Aznar, David Lebón, y Fito Páez, señala Infobae.

El productor del disco trabajó estrechamente con García para crear un sonido que reflejara la esencia del artista. A diferencia de su anterior trabajo ‘Random’ (2017), este álbum se caracteriza por su enfoque más libre y menos estructurado.

Charly García en Spotify

‘La Lógica del Escorpión’ se distingue por la autenticidad de la voz de García y la simplicidad de su producción.

El álbum se destaca por su sonido más natural y menos procesado, explica La Nación, y refleja una mayor conexión con el momento presente de García.

A medida que se revela su trabajo, el álbum demuestra la maestría de García para combinar la experimentación con la tradición. ‘La Lógica del Escorpión’ está en Spotify y tiene 13 temas.