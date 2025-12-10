El reconocido ‘influencer’ Charles Ross, famoso en redes como Creations Ross, enfrenta una investigación por presunto maltrato animal.

Más noticias

Las autoridades de Florida analizan un controversial video que desató el rechazo del público.

El caso surge después de que Ross publicara un clip en el que aparece una zarigüeya. Charles Ross tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram.

📽️ El polémico video de Charles Ross

El video muestra, según denuncias, cómo se atrae a una zarigüeya a una plataforma. Luego, se la lanza por los aires mediante un mecanismo similar a una catapulta.

El incidente habría ocurrido en el condado de Sarasota, Florida, detalla El Tiempo de Colombia. La publicación motivó una inmediata reacción del público y las autoridades locales.

Internet personality RossCreations is facing backlash after posting video launching an opossum into the air. Fans are calling it animal cruelty and demanding a statement from the creator. pic.twitter.com/Y1GyiQqKDe — TaraBull (@TaraBull) December 5, 2025

No te pierdas de leer: Shakira canta por primera vez en vivo con sus hijos ¿qué pensará Piqué?

🚨 La investigación en curso

La Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota recibió múltiples avisos sobre el contenido difundido por Charles Ross.

El ‘influencer’ habría proyectado a la zarigüeya hacia arriba a una altura no visible en la grabación.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) confirmó estar al tanto del material.

FWC colabora con la Fiscalía del Condado de Sarasota para determinar si hubo crueldad animal. El medio TMZ también reportó que la investigación está en curso.

💔 Indignación en redes sociales

Tras la publicación, la cuenta de Instagram de Charles Ross se llenó de comentarios críticos. Miles de usuarios expresaron rechazo y cuestionaron el comportamiento del creador digital.

El hecho de que Ross eliminara el video sin ofrecer explicaciones agravó la percepción negativa. Muchos internautas exigieron consecuencias.

Te puede interesar: Miley Cyrus se convierte en una Navi 🤩 te contamos lo detalles de su video para ‘Avatar 3’

⚖️ ¿Qué podría enfrentar Charles Ross?

Las autoridades analizan el material original y posibles testimonios adicionales. De confirmarse maltrato animal, el ‘influencer’ podría enfrentar sanciones o cargos penales.

La defensa del creador de contenido no ha emitido comentarios públicos sobre la situación. ¿Cuál será el desenlace del caso?

Te recomendamos: