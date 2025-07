Carlos Villagrán, recordado por generaciones como ‘Quico’, volvió a estar en el centro de la conversación tras el estreno del último capítulo de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ y su reciente participación en un circo en Perú. La producción, inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, incluyó una representación del actor bajo el nombre de Marcos Barragán, lo que generó polémica y reacciones encontradas.

🎭 Carlos Villagrán y su retrato en la serie

El Financiero informó que, en la bioserie, el personaje inspirado en Villagrán es mostrado como egocéntrico y conflictivo. Además, se alude a la disputa que lo llevó a separarse del elenco original para crear su propio programa. Ante la insistencia mediática, el actor finalmente rompió el silencio durante una rueda de prensa en Perú.

Con serenidad, pero sin entrar en confrontaciones, respondió: “No contesto este tipo de preguntas. Yo hice mi trabajo, como Carlos Villagrán, ustedes lo vieron. Se rieron o no, ahí está mi trabajo. Ustedes me pueden juzgar”. Para él, su trayectoria habla más que cualquier dramatización.

🎤 Una declaración que causó revuelo

Infobae reportó que Villagrán, al ser cuestionado sobre un posible reencuentro con sus antiguos compañeros María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar —quienes también se encontraban en Perú por presentaciones individuales—, fue tajante: “Yo no me junto con esa chusma”. Aunque reconoció que respeta sus decisiones, dejó claro que no desea reunirse con ellos.

Su respuesta no solo descartó la posibilidad de ver a ‘Quico’, ‘La Chilindrina’ y ‘El Señor Barriga’ en escena, sino que reafirmó la distancia que persiste desde hace décadas.

❤️ Hija de Villagrán elogia al actor que lo interpreta

Mientras Villagrán evita hablar sobre Juan Lecanda, actor que lo representa en la serie, su hija Sylvia Villagrán sí expresó su opinión. En Instagram, felicitó al joven por su actuación y dedicación: “Muchas felicidades, lo haces muy bien, estudiaste a detalle a mi papá, te felicito de corazón”.

Este gesto fue bien recibido por los seguidores, quienes incluso propusieron un encuentro entre ambos actores, al igual que ocurrió entre María Antonieta de las Nieves y la actriz que interpretó a ‘La Chilindrina’ en la serie.

⏳ Viejas tensiones, nuevas miradas

El Financiero e Infobae recordaron que Villagrán dejó el programa en 1978, en medio de disputas con Gómez Bolaños por los derechos del personaje. Esa ruptura marcó un antes y un después en el elenco, cuyas diferencias se han mantenido hasta hoy. Edgar Vivar ha intentado mantenerse al margen, mientras que de las Nieves, aunque excluye a Florinda Meza, aún sueña con una posible reunión parcial.

Carlos Villagrán, en cambio, ha tomado una ruta distinta. Con una frase directa y una actitud distante, reafirma que su legado está en el recuerdo del público, no en los conflictos.

