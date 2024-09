Cada año, esa fecha se convierte en un día especial para millones de personas alrededor del mundo. Y es que, desde hace más de dos décadas, la canción 5 de Septiembre de Vico C ha logrado trascender generaciones y convertirse en un himno de la paternidad y el amor filial.

Escrita en 1993, esta emotiva balada nació de la profunda conexión que el rapero puertorriqueño sentía por su hija Marangely Lozada.

En ella, Vico C plasmó sus miedos, esperanzas y anhelos para su pequeña, creando una letra que ha resonado en el corazón de padres e hijas por igual.

¿Cuántos años cumple la hija de Vico C?

Vico C junto a su hija, el día de su boda. Foto: Pinterest

A pesar del paso de los años, la canción sigue siendo tan relevante como el primer día. Cada 5 de septiembre, las redes sociales se inundan de mensajes de felicitación para Marangely, quien este año cumple 34 años.

Millones de personas comparten la canción, rememoran momentos especiales y agradecen a Vico C por haber creado una pieza tan atemporal.

La letra de “5 de Septiembre” habla de la importancia de la familia, de los valores y de la protección hacia los hijos.

Frases como “Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. El tiempo pasó volando, ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita” se han convertido en un himno para padres de todo el mundo, quienes se identifican con la emoción y la nostalgia que transmite el cantante.

Más allá de una canción

Vico C: Foto: Instagram

Más allá de ser una simple canción se ha convertido en un fenómeno cultural. Ha inspirado innumerables covers, remixes y homenajes. Este año, Vico C ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales gracias a su icónica canción.

Fans de todas las edades celebran junto a Marangely este nuevo cumpleaños y agradecen al artista por haber creado un legado musical que perdurará por siempre.

Letra de la canción 5 de Septiembre

Hoy es 5 de Septiembre

Y mi hija cumple 13

El tiempo paso volando

Ya ni me acuerdo

Cuando empezó a ser señorita

Hoy es 5 de Septiembre

Y mi hija cumple 13

Tengo mezcla de emociones

Alegrías y temores

Y el corazón se me agita

Hoy es 5 de Septiembre

Mi hija cumple 13

Una edad de confusiones

Y de nuevos horizontes

Dentro de su corta vida

Yo le ofrezco mi amistad

Cuando tenga la necesidad

Cuando tenga un problema bien grande

Y no encuentre salida

Y yo lo único que puedo desear

Es que termine su carrera escolar

Que no se fije en ninguno de los tiburones

Que al mirar como desarrolla le tiran flores

Pues para mí es solo una niña

Y va muy bien

Saco mis ojos, tiene mi mente también

Es la princesa de mi reino y tengo miedo

Que venga un charlatán y le ponga encima un dedo

Que venga un charlatán y le ponga encima un dedo

Tengo que ser bien amable en lo que es inevitable

Cuando tenga un noviecito olvidarme de los mitos

De que no es conveniente

Tengo que ser confiable con las posibilidades

De que cometa un error en las redes del amor

Y se la lleve la corriente

Tengo que ser respetable y hasta un poco negociable

Cuando tome decisiones mas allá de mis visiones

Porque es independiente

Que la bendigan desde arriba

Y que se me mantenga viva

Que su orgullo no muera por lo que murmure la gente

Y yo lo único que puedo yo pedir

Es que ningún maestro me la pueda confundir

Al insinuar que de nada sirven las oraciones

Enseñando raras teorías de evoluciones

Y yo lo único que puedo exigir

Es que no coja la costumbre de mentir

Y aunque con su madre he discutido tanto

Le agradezco como la cuida y le seca el llanto

Le agradezco como la cuida y le seca el llanto