Atsuko Tanaka, la icónica actriz de voz japonesa más conocida por interpretar a Motoko Kusanagi en la franquicia de anime y películas de ‘Ghost in the Shell‘, falleció a los 61 años.

Su hijo, Hikaru Tanaka, también actor de voz, confirmó la noticia a través de un emotivo mensaje en X (anteriormente Twitter). La actriz falleció el 20 de agosto de 2024 tras luchar contra una enfermedad durante aproximadamente un año, comunicó.

Más noticias

Tanaka no solo fue la voz detrás de la famosa cyborg en ‘Ghost in the Shell’, sino que también dejó una marca imborrable en la industria del entretenimiento con su trabajo en numerosos animes y videojuegos.

Un legado imborrable en el mundo del anime

Su talento y dedicación le permitieron dar vida a personajes tan icónicos como Lisa Lisa en ‘JoJo’s Bizarre Adventure’, Hanami en ‘Jujutsu Kaisen’, Konan en ‘Naruto Shippuden’, y Coffee en ‘Cowboy Bebop’.

Además, Tanaka fue la voz de Bayonetta en la popular saga de videojuegos, y la voz en japonés de estrellas de Hollywood como Nicole Kidman y Rachel Weisz.

Hikaru Tanaka, en su comunicado, expresó su agradecimiento hacia los fans y colegas que apoyaron a su madre a lo largo de su carrera.

“Quiero agradecer mi más sincera gratitud hacia los fans que amaban a Atsuko Tanaka, y a la gente de la industria que cuidó de ella durante su vida”, escribió.

También agregó que, en respeto a los deseos de su madre, no revelaría el nombre de la enfermedad que la aquejó, pero destacó que vivió una vida “seria, dignificada, y un poco juguetona”.

Atsuko Tanaka será recordada no solo por sus contribuciones al mundo del anime y los videojuegos, sino también por su influencia en la industria del doblaje japonés.

Su legado perdurará en los personajes que interpretó con tanto amor y dedicación, dejando una huella indeleble en la cultura popular.