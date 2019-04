¿Por qué el ajo puede mejorar la memoria?

El consumo de ajo ayuda a contrarrestar los cambios relacionados con la edad en las bacterias intestinales asociadas con problemas de memoria, según un nuevo estudio realizado con ratones. El beneficio proviene del sulfuro de alilo, un compuesto en el ajo conocido por sus beneficios para la salud.

"Nuestros hallazgos sugieren que la administración dietética de ajo que contiene sulfuro de alilo podría ayudar a mantener los microorganismos intestinales sanos y mejorar la salud cognitiva en los ancianos", señala Jyotirmaya Behera, quien dirige el equipo de investigación con Neetu Tyagi, ambos de la Universidad de Louisville, en Estados Unidos. Behera presenta la investigación en la reunión anual de la Sociedad Americana de Fisiología durante la reunión de Biología Experimental de 2019 que se realizará hasta el martes 9 de abril del 2019 en Orlando, Florida (Estados Unidos).



El intestino contiene billones de microorganismos denominados colectivamente como microbiota intestinal. Aunque muchos estudios han demostrado la importancia de estos microorganismos para mantener la salud humana, se sabe menos acerca de los efectos en la salud relacionados con los cambios en la microbiota intestinal que se producen con la edad.

​



"La diversidad de la microbiota intestinal está disminuida en las personas mayores, una etapa de la vida en la que se desarrollan enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, y la capacidad de memoria y cognitiva puede disminuir --explica Tyagi--. Queremos entender mejor cómo los cambios en la microbiota intestinal se relacionan con el deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento".



Para el estudio, los científicos administraron sulfato de alilo oral a roedores que tenían 24 meses de edad, lo que se corresponde con personas de entre 56 y 69 años de edad. Compararon estos ratones con ratones de 4 y 24 meses de edad que no recibieron el suplemento dietético de sulfuro de alilo.



Los investigadores observaron que los ratones más viejos que recibieron el compuesto de ajo mostraron una mejor memoria a corto y largo plazo y bacterias intestinales más sanas que los roedores más viejos que no recibieron el tratamiento. La memoria espacial también se vio afectada en los ratones de 24 meses que no recibieron



Relación entre la microbiota intestinal y la memoria



Experimentos adicionales revelaron que la reducción de la expresión génica del factor natriurético derivado de las neuronas (NDNF, por sus siglas en inglés) en el cerebro fue probablemente responsable del deterioro cognitivo. Este gen fue descubierto recientemente por los científicos de la Universidad de Louisville y es necesario para la consolidación de la memoria a largo y corto plazo.



Los científicos encontraron que los ratones que recibieron el compuesto de ajo mostraron niveles más altos de expresión del gen NDNF. Además, la terapia con proteínas de NDNF recombinante en el cerebro restauró las capacidades cognitivas de los ratones más viejos que no recibieron el compuesto de ajo. Los investigadores también encontraron que la administración oral de sulfuro de alilo produce gas de sulfuro de hidrógeno, una molécula mensajera que previene la inflamación intestinal en la luz intestinal.

En general, los nuevos hallazgos sugieren que el sulfuro de alilo en la dieta promueve la consolidación de la memoria mediante la restauración de las bacterias intestinales. Los investigadores continúan realizando experimentos destinados a comprender mejor la relación entre la microbiota intestinal y el deterioro cognitivo, y están examinando cómo se podría usar el ajo como tratamiento en la población humana que envejece.