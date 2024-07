Adam Sandler es un actor, comediante, guionista y productor estadounidense. En Facebook hay una comunidad que cuenta con miembros que parecen sus clones y comparten sus fotos para probarlo.

Sandler comenzó su carrera como comediante en clubes a principios de la década de 1980. En 1989, se unió al elenco del programa de televisión ‘Saturday Night Live‘.

Ha protagonizado numerosas películas incluyendo ‘Billy Madison‘ (1995) y ‘Happy Gilmore‘ (1996) y ‘Diamantes en bruto‘ (2019). La comunidad de Facebook donde aparecen sus ‘dobles’ se llama ‘People who sort of look like Adam Sandler but aren’t Adam Sandler’.

Cuenta de Facebook con personas parecidas a Adam Sandler

Tiene 116 mil seguidores y 29 mil ‘likes‘. En ella se comparten fotos de personas que cuentan con una imagen muy parecida al actor.

Desde la propia foto de portada del perfil, se puede ver los rostros semejantes al de Sandler. En la descripción se detalla que es un perfil donde se publican “fotos de personas que se parecen un poco a Adam Sandler, pero que en realidad no lo son” (We post pictures of people who sort of look like Adam Sandler but aren’t actually Adam Sandler, en inglés).

En la cuenta no solo hay hombres con rostros como el de Sandler, sino también mujeres con características similares. Una de las fotos más recientes se publicó el 15 de julio de 2024.

En las imágenes se puede ver a personas captadas en distintas actividades y que comparten rasgos faciales con el famoso comediante.

Fotos de la cuenta People who sort of look like Adam Sandler, but aren’t Adam Sandler.

¿Qué hace actualmente Adam Sandler?

El comediante apareció el 13 de julio en el escenario de la gala Kid’s Choice Awards para recibir un premio. Los KDA son uno de los eventos más divertidos entre el público infantil y adolescente.

El sábado celebró su gala anual en Los Ángeles y por primera vez en su historia, estuvieron nominadas más de 50 celebridades en 33 categorías diferentes.

Sandler fue galardonado como mejor actor por poner su voz al lagarto ‘Leo’ en la película ‘Trolls 3’. En 2023, el comediante se convirtió en el actor mejor pagado de Hollywood según la revista Forbes.