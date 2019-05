Zuleta y Zabaleta, ídolos vallenatos, rechazan vínculo con muertes en distintos expedientes en Colombia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En Valledupar hay desconcierto total. En menos de 72 horas, dos de sus más destacados ídolos vallenatos terminaron mencionados en dos expedientes judiciales que ya tienen trascendencia nacional, reporta el diario El Tiempo de Colombia.

El cantante Andrés Alfonso Zuleta emitió este lunes 6 de mayo del 2019 un comunicado en el que negó tener cualquier nexo con el crimen de Ilina Guerra, cometido el viernes 3 de mayo en la noche.



El cantante Alberto ‘Beto’ Zabaleta señaló el mismo lunes 6 de mayo a RCN Radio que no tiene ninguna relación con el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez, ocurrido en el 2011.



Sobre el primer caso, el de Ilina Guerra, el comandante operativo de Policía del Cesar, Freddy Delgado, confirmó que la mujer, de 38 años, fue asesinada el viernes cuando salía de un gimnasio de su propiedad.



Poco después de que se difundiera la noticia, el periodista Gonzalo Guillén escribió en redes: “Andrés Alfonso Zuleta, hijo del cantante Poncho Zuleta, amenazó de muerte y de manera pública a Ilina Guerra durante el Festival Vallenato alegando infidelidad. Hace una hora la asesinaron con dos disparos en la cabeza”.



Según fuentes consultadas por diario El Tiempo, Zuleta tuvo una relación con Ilina Guerra. Pero el joven cantante negó cualquier nexo con el crimen y dijo que quedaba a disposición de las autoridades.



Zuleta negó las afirmaciones de Guillén, contra quien anunció medidas legales, y agregó: “No soy el autor o determinador de tan execrable y doloroso crimen. Que lamento profundamente”.



El cuerpo de Ilina fue sepultado el fin de semana, al igual que el del ganadero José Guillermo Hernández Aponte, el recientemente asesinado esposo de la exreina de belleza María Mónica Urbina, salpicado por el crimen del 2011.



Fuentes judiciales confirmaron que el nombre del ganadero, al igual que el del cantante Alberto ‘Beto’ Zabaleta, aparece en la investigación sobre el crimen de Óscar Rodríguez, hijo del prestamista de Valledupar Carlos Rodríguez, quien se refirió a los posibles móviles.



“Hay personas que se conocen entre ellos y que casualmente me debían a mí, son personas oriundas del Cesar y La Guajira, sus nombres son José Hernández, alias el Ñeñe; Alberto López y el señor Alberto ‘Beto’ Zabaleta”, le dijo el prestamista a la Dijín, según reveló el diario El Heraldo.



En el caso también se menciona al capo Marquitos Figueroa, cuya banda recibió la orden de asesinar al prestamista y por equivocación mató al hijo.



‘Beto’ Zabaleta manifestó a RCN Radio que no tiene ninguna implicación en la investigación que adelanta la Fiscalía en Bogotá en su contra, para establecer los autores materiales e intelectuales de la muerte de Rodríguez Pomar.



El pasado 18 de agosto 2011, Eduardo Rodríguez de 28 años se disponía a regresar a su casa en el carro que era propiedad de su papá, Carlos Rodríguez Gómez, dueño de la desaparecida Boutique y Sastrería GQ. En las afueras del negocio, sicarios en motocicleta lo asesinaron.

En diálogo con RCN Radio, el cantante vallenato ‘Beto’ Zabaleta aseguró que no tiene sentido la nota de prensa que lo involucra: “En su momento las autoridades me llamaron a indagatoria, pero nada apareció en mi contra y no veo con claridad qué intenciones hay para hacerme esto”.



Zabaleta dijo que hablará con sus “abogados porque llegaré hasta las últimas consecuencias por estos hechos y revisar cuál es el periodista que escribió esta historia”.



“Incluso el padre de la víctima, Carlos Rodríguez Gómez, dijo que yo no tenía culpa en este tema y esperaremos que todo se pueda arreglar, yo soy una persona tranquila y sin ningún tipo de problemas, dedicado a mi música”, dijo ‘Beto’ Zabaleta a RCN Radio.