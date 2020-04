En zonas de contagio comunitario, una persona con síntomas de afección respiratoria es sospechosa de covid-19

LEA TAMBIÉN

En las provincias de Guayas, Pichincha y Los Ríos, entre otras, en donde el contagio de covid-19 ya es comunitario, todo paciente con síntomas de una afección respiratoria es considerado sospechoso de portar la nueva cepa de coronavirus. Es decir, si la persona presenta fiebre alta, tos seca o dificultad para respirar tiene una alta probabilidad de padecer esta enfermedad. Lo explica el neumólogo ecuatoriano Carlos Rosero.

El especialista detalló la tarde de este martes 21 de abril del 2020 a EL COMERCIO que en estas localidades “todos -quienes tienen síntomas- son sospechosos de estar contagiados”. Así, aquel que salió a la calle sin mascarilla, que tuvo contacto con alguien asintomático o con quien dio positivo para esta cepa, que surgió en la ciudad china de Wuhan, podría estar infectado.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó en marzo como sospechosa (de contagio) a la persona con enfermedad respiratoria aguda, que no ha tenido un nexo con alguien con síntomas clínicos -como los detallados-; también a quienes no tuvieron antecedentes de viaje a un lugar de alto riesgo de transmisión. Así como mencionó el especialista ecuatoriano.



Además está quien, durante 14 días antes del inicio de este mal, tuvo contacto con un caso confirmado o probable de infección, o que trabajó o asistió a un centro de atención médica donde estaban infectados.



Esto consta en la guía para el manejo de esta patología, que se actualizó por última vez el 24 de marzo del 2020. En este documento además se incluyó el término probable. Se trata de casos en los que la prueba no es concluyente o se le practicó un análisis clínico (revisión médica).



En los informes sobre la actualización de diagnósticos en el país se colocó la cifra de sospechosos. El 18 de marzo del 2020, por ejemplo, hubo 235 personas. Luego de un mes, la cifra aumentó. Hasta el último reporte publicado hoy se han tomado 33 389 muestras. De ellas 10 398 dieron positivo y 10 082 fueron descartadas. Aún se espera el resultado de 12 909, por eso todos son sospechosos de tener la enfermedad. El problema radica en la dificultad para procesar las muestras han repetido las autoridades.



El presidente Lenín Moreno pidió el lunes 20 de abril del 2020 al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, que se procese los 12 500 tests pendientes hasta mañana miércoles 22.