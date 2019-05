Así queda el mapa de la zona intangible del Yasuní

LEA TAMBIÉN

El Ministerio del Ambiente publicó hoy, 23 de mayo del 2019, el nuevo mapa de la zona intangible del Parque Nacional Yasuní, donde está prohibida toda explotación petrolera.

Los nuevos límites del área se fijaron a través del Decreto 751, firmado el 21 de mayo del 2019.



En este instrumento, suscrito el 21 de mayo pasado, se establecen las nuevas coordenadas de este territorio, en el que habitan los pueblos Tagaeri y Taromenane. Según Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, con estas reformas se incluyen 59 000 hectáreas adicionales a la zona intangible.



Esta cifra es mayor a la planteada en la consulta popular de febrero del 2018 (50 000). Pero aún no se ha difundido qué área ocupará esta zona.



La decisión obedece a la aplicación de la pregunta 7 de la consulta popular que consultó: ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50 000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1 030 hectáreas a 300 hectáreas (bloque petrolero ITT)?

Sobre la reducción de 1 030 a 300 hectáreas del bloque ITT, el ministro del Ambiente, Marcelo Mata, indicó a este Diario que el Ministerio de Energía deberá publicar el nuevo mapa petrolero con la respectiva delimitación.



El Decreto 751 establece que en la zona de amortiguamiento está prohibido construir carreteras, centrales hidroeléctricas, facilidades petroleras y otras infraestructuras.

Sin embargo, señala que en esta franja de territorio sí se podrán levantar plataformas para perforar pozos petroleros y explotarlos. Este inciso se incluyó, según Pérez, para que esté claro que solo se podrá contar con estas instalaciones.



Para minimizar el impacto que esta actividad pudiese ejercer sobre los pueblos que habitan en la zona intangible, se delegó a los ministerios de Ambiente y de Energía y las secretarías de Derechos Humanos y de Gestión de la Política definir, en un plazo de 180 días, las técnicas y procedimientos que se deberán aplicar.



El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) rechazó la emisión del Decreto 751. “El Decreto constituye un crimen ambiental porque autoriza actividades petroleras en una zona que es parte de la reserva de la biósfera, una de las más prolíficas de vida del planeta”.



Para el ministro de Energía, Carlos Pérez, los ajustes realizados en el Yasuní no deberían tener un impacto negativo, porque se redujo el área de explotación petrolera de 1 030 hectáreas a 300 hectáreas. Y se aumentó la zona intangible, donde está prohibido desarrollar actividades extractivistas.



Actualmente, la explotación de crudo en los bloques 31 y 43 ITT -que ocupan una parte del Yasuní- se realiza fuera del área de amortiguamiento.



Para el desarrollo del campo Ishpingo, que tiene cinco de siete plataformas petroleras dentro de la zona de amortiguamiento, aún no se cuenta con las licencias ambientales.



Además, el actual Gobierno ha resuelto intervenir solo en las plataformas A y B, que están fuera de esta zona.



“Por ahora hemos dejado en ‘stand by’ la intervención en la zona de amortiguamiento; a pesar de que es permitido no estamos usando esta área”, precisó el ministro Pérez.