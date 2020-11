‘Iba a la Fiscalía y me decía: Su hijo ya se perdió, vaya y cuide a sus otros hijos’: Zoila Chimbo en la Corte-IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) recibió, este miércoles 25 de noviembre del 2020, el testimonio de Zoila Chimbo, madre de Luis Eduardo Guachalá, quien desapareció en el 2004 después de su ingreso al Hospital Psiquiátrico Julio Endara, en Conocoto, en Quito. Ella exige respuestas del Estado ecuatoriano.

“Mi hijo era un chico bien respetuoso, era el sustento de mi casa”. Así comenzó el relato de Chimbo ante la Corte IDH. Ella compareció desde Quito, por videoconferencia.



La Corte Interamericana tramita una demanda contra Ecuador por la desaparición de Guachalá y la falta de acceso a la justicia, ya que el caso sigue sin resolverse.



Desde hace 16 años, Chimbo busca a su hijo Luis Eduardo, quien desapareció cuando tenía 23 años. En ese entonces, él sufría de epilepsia.



La madre del joven recordó que la última vez que vio a su hijo fue cuando ingresó por emergencia al hospital Julio Endara. “Estaba enfermito. Él estaba perdido, viendo todo el tiempo para arriba, solo decía gol, gol”.



La madre dice que dejó a su hijo allí, porque confió en la atención de los funcionarios y que cuando trató de visitarlo, unos días después, no se lo permitieron. “Cuando llegué el domingo 18 de enero del 2004, el enfermero me dijo su hijo ha desaparecido, que fugó”.



Zoila Chimbo indicó que intentó poner una denuncia, pero tuvo que esperar 48 horas. Además, dijo que las primeras búsquedas de su hijo se hicieron 13 años después. “Nunca hicieron un barrido cuando él se perdió. Yo iba a la Fiscalía y ahí me decía ‘ya se perdió, vaya y cuide a sus otros hijos’”.



Finalmente, la mujer dijo que su único deseo es que el Estado busque a Luis Eduardo. “Mi hijo tiene que aparecer, vivo o muerto”.



Los abogados de la Fundación Regional de Derechos Humanos (Inredh) y de la Universidad Católica también resaltaron que en este caso no hubo una respuesta de la Fiscalía ni del Estado.



Como parte de la prueba de cargo, los jueces de la Corte-IDH escucharon al perito David Cordero. El experto indicó que el Estado era garante y tenía la custodia de las personas que tienen una discapacidad mental, "por lo tanto existen algunas obligaciones como el deber de cuidado con personas”, dijo el perito.



Actualmente este caso se encuentra en investigación previa en la Unidad de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado que fue creada en el 2013 para resolver las desapariciones.



Sin embargo, Inredh dice que los familiares de personas desaparecidas denuncian que existen constantes cambios de fiscales y agentes policiales lo cual afecta a las investigaciones. A esto se suma la falta de capacitación y sensibilización de las y los funcionarios públicos.



La audiencia ante la Corte IDH se suspendió en la tarde de este miércoles y está previsto que mañana jueves 26 de noviembre se reinstale.