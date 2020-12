Juan Carlos Zevallos sobre variación de covid-19: 'No es una nueva cepa; es el mismo coronavirus que muta'

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aseguró que la nueva variante de covid-19 descubierta en Reino Unido "no se trata de una nueva cepa; es el mismo coronavirus que -como ustedes saben- muta". En días pasados, autoridades de Reino Unido aseguraron que esta mutación podría ser determinante para un esparcimiento más rápido entre la población.

"Esto es algo que es corriente, es natural. Se espera haya estas mutaciones, estas variantes dentro del mismo coronavirus", aseguró el Ministro durante la rueda de prensa de las principales autoridades del país posterior a la reunión que el presidente Lenín Moreno convocó con motivo del descubrimiento en Reino Unido y la temporada navideña y de fin de año.



¿Qué variaciones del virus han sido detectadas en el Ecuador?



"Tanto las universidades Espíritu Santo (UESS) como la San Francisco (USFQ) han hecho una revisión de cuál es el genoma de los virus que están circulando en el Ecuador. No se encuentra todavía en el Ecuador este que se transmite con mayor facilidad", indicó el Ministro.



¿La variación del virus proveniente del Reino Unido afecta en la mortalidad?



En cuanto a las evidencias recabadas por la comunidad científica acerca de esta variación, Zevallos agregó que "el virus que se transmite con mayor facilidad no ha sido demostrado que cause un aumento de mortalidad o un aumento de morbilidad; es decir, que las enfermedades sean más serias. Eso no está todavía demostrado".



¿Las vacunas desarrolladas seguirán siendo efectivas contra esta variante?



Según el Ministro, "no se sabe si las vacunas que están siendo producidas y administradas en muchas partes del mundo cubren estos virus (variaciones del covid-19). Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que no las cubra. Si cubre a tantas otras variaciones del virus, estas podrían estar potencialmente cubiertas, pero no hay evidencia de aquello tampoco".



Nuevos requisitos para viajeros de varias regiones



Para el titular de esta cartera, el decreto del Presidente -que incluye una prueba adicional (rápida de antígenos) para viajeros que provienen de Reino Unido, la Unión Europea, Sudáfrica y Australia-. Estos son países "donde hay evidencia de que el mismo virus mutado de la cepa del coronavirus ha estado" en estas locaciones.



"Respecto a Europa tuvimos que tomar una resolución conjunta, porque son diferentes estados dentro de la misma unidad económica que mantienen. Estamos preparados si es que hay un problema", sentenció Zevallos.



Medidas anunciadas a nivel nacional ante temporada navideña



El presidente, Lenín Moreno, informó sobre las últimas medidas adoptadas ante la erupción de una nueva cepa de la covid-19 en el Reino Unido, y la situación durante la Navidad. Estas son las medidas anunciadas:



- Estado de excepción durante 30 días en todo el espacio ecuatoriano



- Toque de queda a partir de hoy desde las 22:00 hasta las 04:00. En este mismo horario, aplicación de ley seca



- Restricción de circulación vehicular a nivel nacional



- Nuevos horarios de funcionamiento de 08:00 a 20:00 con aforo del 50% de capacidad - Reducir el aforo de restaurantes y hoteles al 30%



- Cierre de las playas 24, 25 y 31 de diciembre del 2020 y el 1 de enero del 2021



- Cierre de bares, discotecas, centros de diversión nocturna



- Máximo de 10 personas en reuniones sociales



- Prohibición de quema de monigotes en espacios públicos