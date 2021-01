Según Zevallos, Ecuador no ha tenido 'olas de pandemia' como otros países

El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, descartó este viernes que en Ecuador se hayan registrado olas pandémicas como las que tienen lugar en varios países europeos, y situó la ocupación promedio en ucis del país en el 86%.

"No ha habido olas, eso es lo que está sucediendo en Europa, algo que sube incontroladamente y satura las capacidades de hospitalización y de unidades de cuidados intensivos (UCI's)", manifestó el titular sanitario en una rueda de prensa virtual desde Washington, donde se encuentra para buscar la compra adicional de vacunas.



Zevallos reconoció, no obstante, que Ecuador vivió momentos cruciales en la ciudad de Guayaquil en marzo y abril pasados, y que en junio y julio se produjo un repunte de casos, especialmente en las provincias de Pichincha, de la que Quito es capital, y Azuay, con Cuenca como cabecera.



Aumento pero no ola



Pero ante el incremento sostenido de los casos este mes de enero después de las festividades navideñas, rechazó con base en los datos oficiales que se esté produciendo "una ola" y recalcó que si bien las aglomeraciones "han provocado un aumento", lo que sucede en el último mes es "mucho menor a lo que ocurrió en junio y julio".



En diez días de enero Ecuador ha acumulado 1 319 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, en su mayoría con pronóstico reservado, apostilló.



El ministro reveló que a nivel nacional el porcentaje promedio de ocupación hospitalaria es del 40%, mientras que de ucis asciende al 86%.



Y ofreció los datos correspondientes a los primeros diez días de enero: Pichincha alcanza el 60,8% de capacidad de hospitalización cubierta, y 95,7% en ucis; Guayas 55% y 95,6 y Azuay el 23,6% y 93,3%, respectivamente, siendo las tres provincias que tienen mayormente comprometida su atención a los nuevos casos de la covid-19.



Ecuador reportó este jueves 226 002 casos de la covid-19 tras sumar 1 687 nuevos positivos respecto a la víspera, mientras que los fallecimientos subieron a 14 246, 17 de ellos en 24 horas, informó el Ministerio de Salud Pública.



El país suramericano tiene previsto recibir la próxima semana los primeros lotes de la vacuna de Pfizer contra la covid-19, con las que en una primera fase denominada piloto se aspira a vacunar al total de personas mayores en residencias geriátricas del país y sus auxiliares, además del personal médico y hospitalario en primera línea.



Primera fase: 86 000 dosis



En total, en esta primera fase se recibirán 86 000 dosis de esa farmacéutica, "con una proyección de 15 000 cada semana", matizó el responsable de la Cartera de Salud, a las que sumó otras 2 millones de dosis "que tenemos aseguradas de Pfizer", que arribarán al país si nada lo impide a partir de marzo.



Los viales llegarán al país vía aérea al aeropuerto internacional de la capital ecuatoriana en algún momento de la próxima semana, y serán descargadas para su traslado a centros de distribución en todo el país. El mismo avión transportará cajas similares a Guayaquil, precisó Zevallos.



Quito, Guayaquil y Cuenca serán las primeras ciudades en recibir las dosis, que viajarán en el interior de cajas especiales facilitadas por la farmacéutica estadounidense y que conservan las dosis a una temperatura de menos 70 grados centígrados.



En el proceso de arribo y distribución de las vacunas intervienen Fuerzas Armadas y Policía nacional, además de brigadas especiales del Ministerio de Salud Pública, en una "hoja de ruta" para garantizar -acotó- que "no solamente lleguen de manera adecuada sino que se mantengan seguras".



Asimismo, el Ministerio de Salud lleva a cabo una capacitación del personal encargado de administrar las vacunas en coordinación con Pfizer y algunas universidades como la UDLA, UTPL o Espíritu Santo.



Continúan las gestiones



El Ejecutivo lleva a cabo gestiones además con otras farmacéuticas como Moderna o Johnson and Johnson para adquirir nuevas vacunas en función de que cuenten con la aprobación de los requisitos FDA y EMA.



"Somos el segundo país de Suramérica que va a recibir la vacuna", señaló Zevallos al asegurar que los ecuatorianos se vacunarán en 8 o 9 veces más que Chile, primer país de la región en este proceso.



El plan es alcanzar las 18 millones de dosis, esto es, cubrir a 9 millones de habitantes del país, aproximadamente el 60% de la población, recalcó.