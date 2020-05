¿22% de la población de Quito se contagió ya con covid-19? ¿Cuántas pruebas se aplicaron?

LEA TAMBIÉN

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, informó que el 22% de la población de Quito, una de cada cinco personas, ya estaba contagiada con covid-19, hasta hace tres semanas (la última semana de abril). A EL COMERCIO le brindó detalles sobre el dato, que es parte del Muestreo probabilístico, que desarrolla la Cartera. El plan es aplicar un millón de pruebas, más que nada rápidas, hasta mediados de junio, en todo el país. En entrevistas anteriores ha explicado que los resultados ayudarán a tomar decisiones.

¿Cuántas pruebas y de qué tipo, rápidas o de PCR, se aplicó en Quito, para tener ese resultado?



Aplicamos 760 pruebas del tipo PCR (moleculares, que se obtienen con muestra de hisopado nasal faríngeo). Es una muestra polietápica que representa a toda la población de Quito.





¿Qué encontraron?



Encontramos que 22% de la población estaba contagiada con el virus. Lo importante es que había muy poca gente sintomática. El 80 ó 90% de ese 22% de contagiados estaba asintomática, o con síntomas leves. El contagio se dio, pero con muy poco impacto en hospitales, en unidades de cuidados intensivos.



Ese comentario contrasta con el de enfermeras y médicos que dicen que en los hospitales de Quito, las Unidades de Cuidados Intensivos están llenas. ¿Qué opina usted?



Estamos aumentando las camas cada día, no puedo tener camas vacías, tampoco mantener un personal parado esperando que el paciente llegue, es un proceso dinámico.



Pero ¿hay el riesgo o no de que en Quito se repita el escenario que tuvo Guayaquil?



No, no. Tenemos la capacidad grande. Acá es siete u ocho veces menos de lo que pasó allá. Sí claro y además estamos preparados, habrá brotes pequeños porque la gente sigue contaminándose. Una de cada cinco personas probablemente ya estaba en abril. Probablemente es el doble de eso ahora. La mayoría de gente que se contamina tiene muy pocos síntomas y no requiere hospitalización y terapias intensivas; solo la evolución de la enfermedad, usted se contagia, se enferma, se cura o se hospitaliza si un porcentaje fallece.



¿Usted garantiza entonces que no ocurrirá lo de Guayaquil, no hay gente que se quedará sin atención hospitalaria?



Tenemos suficiente cantidad de ventiladores y de talento humano; en UCI (Unidades de Cuidados Intensivos), siempre tenemos alrededor de un 10%, o 20% de camas. Si son 20 camas, tenemos dos y cuatro libres, podemos reactivar básicamente todas esas camas, pero no tenemos pacientes en los corredores o pacientes que no sean admitidos.

En Quito hay personas que se mueren en la calle. Médicos dicen que no es que mueren abruptamente por el virus. Pero, ¿es posible que no tuvieran acceso a tiempo a servicios de salud?



Es probable, pero es rarísimo, creo que es más bien, producto del confinamiento de gente mayor, que tenía problemas de salud, muy comunes en las poblaciones mayores. El virus no causa muerte súbita en pacientes viejitos, probablemente la causa sea otra enfermedad.



Solo 760 pruebas de PCR fueron aplicadas en Quito, la ciudad más poblada del Ecuador (2,7 millones millones de habitantes). ¿No cree que recibirán críticas por una muestra tan pequeña?

¿Se acuerda de las exit poll? Es lo mismo, es el mismo concepto. Se hace una fórmula, tres variables, uno asume que es una distribución normal y es 1,86, multiplicado por 50, que es la probabilidad más alta y dividido para 5 al cuadrado, que es 25. Eso le resulta alrededor de 386 personas, siempre que la muestra sea aleatoria, probabilística bien hecha. En las exit poll o encuestas de opinión, casi siempre van (se encuestan) entre 400 y mil personas.

Nuestra muestra fue suficiente, adecuada, se hizo una muestra polietápica, una después de la otra y es una muestra aleatoria, no me preocupa ese número (760 pruebas de PCR), deberían haber sido 386, pero nos subimos a 760 porque justamente el Alcalde (Jorge Yunda) pidió hacer un sobremuestreo en algunos barrios, como Cotocollao, Calderón, Carapungo.



¿En qué barrios se aplicaron las pruebas?



En todo Quito se hizo y además porque esto se hace por barrios grandes y de acuerdo a la densidad poblacional.



¿Una prueba PCR por familia?



Una PCR a una persona de la familia. Se hizo una lista de adultos de 20 años en adelante. ¿A quién se aplicó la prueba? Al que la fecha de cumpleaños estaba más cerca de la fecha actual. Fue una muestra bien hecha, en coordinación con el Ministerio de Telecomunicaciones e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).



¿El alcalde Jorge Yunda conoce estos datos?



Con el alcalde Yunda no hemos compartido todos los datos; una parte, fuimos con él a un recorrido en Guamaní; le enseñé, hicimos visita al Bicentenario, estamos en constante comunicación.

¿Pero maneja los datos para poder tomar decisiones en la ciudad?



Sí sabe, sí lo conoce y varios ediles también, pero él tiene la potestad, el Municipio puede abrir o no abrir la ciudad.



Usted dijo que en tres meses, el 60% de la población debería estar contagiada.

En 120 días, el 60%. Pero en ciudades como Guayaquil ya están dando otros valores, ellos están estudiando si han ganado inmunidad, es otra perspectiva y hablan ya del 50%. Imagínese, nosotros en Babahoyo encontramos 37% de población contagiada, espero datos de Manabí. En Guayaquil hicimos PCR y encontramos el 3% de población contagiada en una semana; allá pasó la fase de contagio. Acá en Quito en cambio había mucha gente con el virus detectable con PCR.



En tres semanas desde que obtuvieron ese resultado del 22%, ¿cuánto pudo haber subido el porcentaje de contagio en Quito?



Es difícil de predecir, depende de dónde. En Quito, hay barrios qu siguen con un aislamiento severo, en otros se ha abierto mucho. En Calderón, Carapungo, Guamaní, Chillogallo, la población contagiada debe llegar al 60 a 70% al menos. Pero es algo de lo que no tengo la evidencias científica.



¿Harán otras encuestas en Quito?



Seguimos monitoreando todo el tiempo, más aún cuando llegaron las (430 000) pruebas rápidas, el fin de semana.



¿Cuántas de esas 430 000 pruebas rápidas se aplicarán en Quito?

No he hecho un cálculo exacto. Pero se aplicarán a personas que están en la calle, los comerciantes informales, que venden en esquinas. Antes a todo el personal de salud, policías y militares, pero hay suficientes. Estamos trabajando con hospitales para hacerlo de modo estratégico y organizado.



¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de esas pruebas rápidas que llegaron el fin de semana? ¿Cuánto les costó importarlas?



Del 99%. Costó USD 7 cada prueba.