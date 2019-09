Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, se estrena en la ONU con un llamamiento a hacer frente a Rusia

LEA TAMBIÉN

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se estrenó este miércoles 25 de septiembre en la Asamblea General de la ONU con un llamamiento internacional a frenar las "agresiones" de Rusia a su país.



Zelenski, protagonista estos días en Estados Unidos porque Donald Trump habló con él sobre los negocios de la familia Biden en Ucrania provocando la apertura de un proceso político de los demócratas, se ha centrado ante la Asamblea en sus disputas territoriales con Rusia.



De una manera efectista, Zelenski abrió su discurso apelando a la "honestidad" que caracteriza a los políticos en sus inicios y a no dejarse llevar por el "pragmatismo" del paso de los años y, en ese momento, exhibió una bala ante los presentes: "Esto solo cuesta USD 10 y desafortunadamente es el precio de la vida en el siglo XXI".



Zelenski explicó el caso del "mejor barítono y contratenor de mundo", el ucraniano Wassyl Slipak, para quien "ser escuchado era el objetivo de su vida" y que murió a la edad de 42 años por un francotirador luchando contra los separatistas de su país apoyados por Rusia.



"Hay mil historias de este tipo, millones de balas de este tipo, bienvenido al siglo XXI", apuntó Zelenski, que subrayó que sería un "error" de la comunidad internacional pensar que el conflicto entre Ucrania y Rusia "no les incumbe".



"En el mundo no hay guerras completamente ajenas, no estén tranquilos ante Rusia", proclamó y añadió que Ucrania preferiría resolver los conflictos con la palabra porque "somos una nación civilizada".



Zelenski cree que un Estado debe ser respetado por sus acciones y por su protección "de cada vida humana" y no por "su arsenal nuclear".



El mandatario se ha hecho protagonista en Estados Unidos después de que la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, anunciase ayer que el Congreso iniciará un juicio político contra Trump tras la revelación de que bloqueó fondos de asistencia a Ucrania y de que habría coaccionado a Kiev para que se investigase al exvicepresidente Joe Biden y su familia.



Más tarde, Trump anunció que divulgará este miércoles la "transcripción completa" y "desclasificada" de su llamada con su homólogo ucraniano ante las acusaciones de que podría haberle presionado para investigar a Biden.