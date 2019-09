Zaruma pide la reactivación del comité contra la minería ilegal

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Zaruma, Jhansy López, pidió la reactivación de los comités de remediación y de combate a la minería ilegal en el cantón, a cargo del Ministerio de Gobierno. La solicitud fue presentada este miércoles 18 de septiembre de 2019 ante el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de El Oro.

Con esta medida, el Municipio espera que se retomen los controles tras los recientes hundimientos en el casco urbano. El pasado 2 de agosto se reportó un socavón en un terreno baldío junto a la calle Gonzalo Pizarro. El 8 de septiembre reapareció un agujero en el sitio donde funcionaba la escuela La Inmaculada Fe y Alegría.



El COE cantonal ha conformado una comisión técnica para elaborar un estudio topográfico de la zona urbana de Zaruma. “La idea es elaborar un preproyecto que nos permite determinar las formas de solucionar el problema de la minería ilegal y los hundimientos”, aseguró el alcalde.



En el 2017 el cantón fue declarado en emergencia debido a los socavones generados por la actividad minera ilegal. En ese año se emitió un acuerdo ministerial que aumentó la extensión de la zona de exclusión minera, que abarca la parte céntrica de la ciudad y donde está prohibida la extracción aurífera.



Esa área pasó de 105 a173 hectáreas. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables emitió el pasado 12 de septiembre un nuevo acuerdo que modifica esa delimitación.



En un comunicado, el Ministerio explica que la ampliación de 2017 no se realizó “con las motivaciones técnicas y legales requeridas”. Según esta cartera de Estado, la medida “afectó a concesiones mineras que no se encontraban bajo el casco urbano de Zaruma, convirtiéndolas en focos de minería ilegal”.



El alcalde López indicó que elevaron un reclamo al Ministerio de Energía porque el acuerdo no fue consultado a los zarumeños. “He pedido al Ministerio que se socialice el acuerdo con el sector minero y con los comité de la ciudadanía que defienden el casco urbano”.



El documento establece las coordenadas de la zona de exclusión y un plazo de 60 días para su aplicación. Cristhian Benalcázar, coordinador regional de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) de Machala, explicó que esperan la notificación del Ministerio para elaborar el nuevo mapa e incluirlo en el catastro minero nacional.



La explotación ilegal no se ha detenido bajo el subsuelo de este cantón orense. Los técnicos de Arcom han realizado ocho operativos de control en las galerías que se internan en el casco urbano en lo que va del año. En los controles de agosto y septiembre han encontrado rebajes y chimeneas de reciente creación, material para la explotación, herramientas como taladros y cuatro personas han sido detenidas con material mineralizado.



Benalcázar explica que incluso las medidas adoptadas durante el estado de excepción han sido burladas por los sableros, como se identifica a los mineros ilegales. Durante la emergencia se dispuso el cierre de las galerías que conducen al centro de Zaruma con muros de un metro de espesor. “Pero en la verificación de agosto y de la semana anterior hemos detectado que han hecho túneles alrededor de los muros para evitarlos y continuar con la minería ilegal”.



El cantón registra 47 concesiones mineras vigentes. El nuevo acuerdo ministerial también permitirá que algunas concesiones se reactiven.