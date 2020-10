Zapata dice que el COE no puede dejar sin efecto el feriado del Día de Difuntos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Juan Zapata, director del ECU-911 e integrante del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional habló este martes 27 de octubre del 2020 sobre el pedido que hizo el Colegio de Médicos del Guayas de suspender el feriado para evitar la propagación del covid-19 en el Ecuador.

“No podemos, también había algunas inquietudes de dejar sin efecto el feriado porque ustedes saben que esto está sobre la base de una Ley, que es la Ley de Feriados. Lo que sí se podía hacer es lo que el COE Nacional y lo que hicieron muchos municipios, que es tomar medidas específicas”, manifestó Zapata.



El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía a que eviten dejar sus hogares: “recordarles y pedirles, por favor, que en esta fecha tan importante para los ecuatorianos los recordemos desde casa a nuestros familiares que se nos adelantaron y cuidemos a aquellos familiares que siguen con nosotros”.



El Director del ECU 911 dio esas declaraciones durante el anuncio del operativo de control que se desarrollará durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, que se iniciará el sábado 31 de octubre, domingo 1, lunes 2 y martes 3 de noviembre del 2020.



Según Zapata, el feriado de finados y de la Independencia de Cuenca constituye en el más fuerte de la movilidad peatonal y vehicular. “El año anterior tuvimos un registro de 1 800 000 viajes, y todos tienen un eje que es la visita a cementerios. Por eso (la petición del COE Nacional para no abrir los camposantos) fue absolutamente necesaria y técnica para precautelar la vida de los ecuatorianos. Existen cementerios en Quito y Guayaquil que reciben el día de finados entre 60 000 y 200 000 personas, imagínense el alto potencial de riesgo que teníamos y en algunos de ellos por las tradiciones se alimentan en los mismos cementerios”, insistió el funcionario.



Ante el asueto, las autoridades han dispuesto que todas las instituciones de control se activen para evitar el incumplimiento de las medidas sanitarias. En las playas, parques, centros comerciales y los cementerios que si estarán habilitados se realizarán los operativos de control de aglomeraciones.

Desde el ECU-911 estarán activas 6 148 cámaras en todo el país, principalmente en el perfil costanero. Para ello trabajaron 3 011 funcionarios de este organismo.



“Es fundamental hacer el pedido a la ciudadanía de evitar las aglomeraciones. Hasta el momento tenemos reportado 80 330, lo cual es una cifra sumamente alta”, indicó Zapata.



Quito ha registrado 16 345 aglomeraciones que representan el 21%. Guayaquil reportó 10 818 (13%), Cuenca 5 013 (6%), Ambato 3 336 (4%), Santo Domingo 2 818 (4%), entre las principales ciudades.



Patricia Palacios, subsecretaria del Ministerio de Turismo, indicó que para este feriado se esperan más de 450 000 movilizaciones. “Para la industria turística este feriado significa recuperarse en parte de las millonarias pérdidas que hemos sufrido durante la pandemia”.



Palacios indicó además que los esfuerzos entre el sector público y privado apuntan a esta reactivación, siempre que sea prudente y precautele la seguridad de los viajeros en base a estas bioseguridades.



Rommel Salazar, director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, recordó el exhorto que aprobó el (COE) nacional a los 221 municipios para pedir que no abran los cementerios del país del 30 de octubre al 3 de noviembre para evitar las aglomeraciones.



“Hemos hecho un llamado a la ciudadanía para que en este feriado recordemos a los que ya no están desde casa. Es un tema cultural pero que se debe entender en la realidad que vive el país”, indicó Salazar.



Juan Pazos, director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), añadió que los operativos se realizarán en las 56 terminales terrestres activas. El operativo nacional se activará el día viernes (30 de octubre) y terminará el martes 3 de noviembre. “Ya se han comenzado a vender pasajes interprovinciales porque quieren visitar los familiares”.



El general Fausto Salinas, director de Operaciones de la Policía Nacional informó que los operativos se darán en centros comerciales, ciclopaseos, vías principales, balnearios, terminales, parques y otros espacios de alta afluencia de personas.



Para este fin se desplazarán 47 000 policías a escala nacional. Salinas también pidió a la ciudadanía que usen al WhatsApp Comunitario (donde participan los policías de cada zona) y el programa de encargo de domicilio.