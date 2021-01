111 fiestas clandestinas el fin de semana en Quito; Zapata dice que 'los médicos están cansados' ante aumento de casos

El 96% de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están ocupadas por pacientes que necesitan atención de covid-19 en Quito y los hospitales de la capital tienen listas de espera para la atención a enfermos. En este contexto, se realizaron 111 fiestas clandestinas en la ciudad durante el fin de semana del 15 y 17 de enero del 2021. Así lo informó Juan Zapata, presidente del COE Nacional y director del ECU 911.

El funcionario, durante una rueda de prensa realizada el lunes 18 de enero del 2021, dijo que en Quito se han registrado más de un centenar de fiestas clandestinas, en ellas se encontró a menores de edad y consumo de alcohol. Zapata añadió que 1 152 libadores han sido identificados por el servicio de seguridad.



"Si la gente no entiende que estamos en un momento sensible y seguimos con las fiestas, con el alcohol, con el baile, y con la incivilidad, ya no podemos más. Hacemos un llamado patriótico a los ciudadanos para que entendamos que estamos en un momento sensible. Los médicos están cansados, la capacidad hospitalaria ya ha crecido lo que puede crecer", aseguró Zapata.



El Presidente del COE Nacional manifestó sentirse “preocupado” por el relajamiento de la sociedad, en un momento en el que las cifras de covid-19 en el país van en aumento. Hasta la mañana de este 18 de enero del 2021, Ecuador registró 231 644 casos positivos de la coronavirus.



Zapata confirmó que se tomarán medidas con el COE Nacional, para tratar de frenar las aglomeraciones en las ciudades con más contagios del país. Entre ellas están: Quito, Guayaquil, Cuenca y Tulcán.



Las campañas electores han sido otro foco para las aglomeraciones, sostiene Zapata, por lo que dijo que hablará con las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y solicitará que se cumpla con el protocolo de bioseguridad en la promoción de los candidatos.



En el país se registraron 688 concentraciones políticas, con 80 871 personas que han participado en las mismas. Guayas es la provincia con mayores problemas en cuanto a aglomeraciones durante las campañas políticas con 175 y después Pichincha con 104, puntualizó la autoridad.