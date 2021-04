Juan Zapata: Estado de excepción y medidas restrictivas evitaron movilizaciones masivas en el feriado

En el feriado de Semana Santa, que se desarrolló del 2 al 4 de abril del 2021, se reportó un 3% menos de alertas que en el feriado de Carnaval (febrero). En emergencias se contó el 10% menos. Apenas 1 449 personas llegaron a las playas.

Así lo informó Juan Zapata, director del ECU-911 y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional la mañana de este lunes 5 de abril del 2021.



Según el titular de este organismo, las últimas medidas y el estado de excepción focalizado en ocho provincias del país sí ayudaron a evitar los viajes internos y las aglomeraciones en las playas.



En el feriado de Carnaval hubo 21 355 alertas y en Semana Santa fueron 20 660. En cuanto emergencias se contaron 24 645 en Carnaval y 22 231 en Semana Santa. “Los más importante es el tema de las incivilidades, que está conectado con los contagios y la capacidad hospitalaria que han reducido”, indicó Zapata.



En Carnaval se contaron 595 aglomeraciones y en Semana Santa apenas 184. La presencia de libadores también se redujo de 2 011 en Carnaval a 1 225 en Semana Santa (39% menos). Solo las fiestas aumentaron porque en Carnaval se encontraron 229 y en el último asueto, fueron 342. Es decir, el 49% más pese a que en ocho provincias rige el toque de queda.



En una entrevista radial en FM Mundo, Zapata dijo esta mañana que las aglomeraciones se reportaron más durante el día viernes 2 de abril y fueron disminuyendo durante el fin de semana.



En las playas también hubo menos turistas. De las 97 210 personas que acudieron en Carnaval, apenas 1 449 fueron en los tres últimos días del asueto por Semana Santa. Es decir, 96 564 personas menos.



La cantidad de viajeros también se redujo, según las cifras del COE nacional, que se compararon con el feriado de Semana Santa del 2019. Ese año se movilizaron 775 149 vehículos por la red vial estatal y este año fueron 456 659 (318 490 autos menos o el 41% menos). Esta última cantidad multiplicada por cuatro –que es el número de pasajeros que se estima por auto- da un total de 1 273 960 personas que no viajaron en auto particular.



Por las terminales terrestres se movilizaron 278 352 pasajeros menos que en el feriado del 2019. En total, concluyó Zapata, en todo el feriado se evitó la movilización de 1 552 312 personas.



El próximo 12 de abril el COE nacional sesionará y evaluará los resultados de las disposiciones actuales y analizará si medidas como el toque de queda o la restricción vehicular, se extienden o no.



“Hemos pedido a los COE de las 8 provincias que no vayan a tomar decisiones en contra del COE nacional. Alguna que se vaya en contra no tiene sentido”, reiteró Zapata.



Solo en Quito, dijo Zapata, hay 152 personas en espera de una cama en cuidados intensivos.



El estado de excepción focalizado está vigente durante 30 días en Pichincha, Guayas, Santo Domingo, Loja, Azuay, Esmeraldas, El Oro y Manabí.