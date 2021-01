Zapata descarta todo tipo de comercio fuera de recintos electorales

Las autoridades ecuatorianas advirtieron el lunes 4 de enero del 2021 que no habrá ningún tipo de comercio en las afueras de los recintos electorales durante los comicios del próximo 7 de febrero, cuando se designe al sucesor del presidente Lenín Moreno, y se renueve la Asamblea Nacional (Parlamento).

"A las afueras del recinto electoral no tiene que existir comercio ni formal ni informal porque tenemos que evitar aglomeraciones" por el coronavirus, dijo el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, Juan Zapata.



En una rueda de prensa, comentó que calculan que cada persona podría requerir unos cuatro minutos para votar, por lo que analizan extender una solicitud formal al Consejo Nacional Electoral (CNE) para estudiar la "posibilidad legal" de ampliar el horario del día de las elecciones por la "nueva realidad" a causa del covid-19.



Al analizar las acciones del Gobierno para contener el avance de los contagios, apuntó que "el evento más sensible y de mayor riesgo de contagio" tendrá lugar el 7 de febrero, cuando 12,1 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas.



Zapata aseguró que esta semana terminarán la elaboración de los protocolos con miras a las elecciones, que entregarán la próxima semana a la presidencia del CNE.



"Es un protocolo que no descuida absolutamente nada", pues van a ser "unas elecciones totalmente atípicas", en las que las personas no podrán ir acompañadas, a menos que sea absolutamente necesario, advirtió.



En los recintos solo estarán las personas autorizadas y se aplicarán protocolos de distanciamiento para las juntas receptoras del voto y, además, se obligará el uso de mascarillas y el lavado de manos.



Zapata instó a los líderes de partidos y movimientos políticos a desarrollar la campaña electoral con nuevas estrategias para evitar las aglomeraciones.



"Cuidémonos, cuiden a sus simpatizantes y evitemos actos que nos puedan significar complicaciones en cuanto a contagios", añadió en la rueda de prensa.



El pasado 31 de diciembre, Ecuador entró en la campaña electoral con miras a las elecciones generales de 2021, con el récord histórico de 16 candidatos presidenciales calificados en firme para suceder a Moreno, quien terminará su mandato el próximo 24 de mayo.



La campaña electoral se extenderá hasta el 4 de febrero, según el calendario del CNE, que incluye un debate presidencial el 17 de enero, del que no se tienen detalles aún.



El 4 de febrero se desarrollará el voto de las personas privadas de la libertad con sentencia en firme, y un día después tendrá lugar el voto en casa para personas vulnerables, que no pueden trasladarse a los recintos de voto.



Si se requiere de una segunda vuelta electoral, esta se desarrollará el 11 de abril.