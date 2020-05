Yunda pide la separación de funcionario investigado por la Fiscalía

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, dijo la mañana de este miércoles 27 de mayo del 2020 que ha pedido la separación del funcionario que es investigado por la Fiscalía por el supuesto sobreprecio en la compra de pruebas para detectar el covid-19.

El anuncio del Alcalde se registra después de que la Fiscalía informara sobre el allanamiento de las oficinas de la Secretaría de Salud del Municipio, el domicilio del secretario Lenin Mantilla y la sede de la empresa proveedora.



El coronel de Policía, Fernando Vaca, jefe de la Unidad de Investigación de la Fiscalía, señaló que la investigación se realiza con base en la información que es de dominio publico y que fue publicada en medios de comunicación la noche de ayer, 26 de mayo. "La Fiscalía, a través de sus unidades de investigación ha intervenido en algunos lugares tratando de recabar indicios o elementos que nos permitan aclarar este presunto delito", mencionó.

#AHORA | #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador ejecutan 4 allanamientos al Municipio de #Quito, la Dirección de Salud, la casa del Secretario de Salud y la empresa proveedora, para recabar indicios por presunto sobreprecio en adquisición de pruebas para #Covid_19 (en desarrollo). pic.twitter.com/DFSIkZRNbr — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 27, 2020

Vaca señaló que hasta el momento están en procedimiento y que no se ha realizado un inventario.



El Coronel informó que también se retiró una computadora, una laptop y una unidad de almacenamiento de la empresa contratista ubicada en la avenida 12 de Octubre y calle Abraham Lincoln.



Otros grupos especiales de la Policía acudieron a las instalaciones del Municipio y a la casa del secretario de Salud, Lenín Mantilla. Este Diario buscó hablar con el funcionario el jueves de la semana anterior y le preguntó sobre este proceso de adquisición. Él señaló que no respondería “a chismes” y que no se referiría a este tema.

Uno de los allanamientos se realizó en la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

La Policía informó que hasta el momento no se ha detenido a ningún funcionario o personas vinculadas con la investigación.



Durante la madrugada de este 27 de mayo, agentes de la Policía y Fiscalía efectuaron allanamientos en cuatro sectores de Quito para encontrar evidencias dentro de un presunto caso de sobreprecio en la compra de pruebas para covid-19, realizadas por la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.