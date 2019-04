Jorge Yunda y María Paula Romo inician trabajo conjunto de seguridad para Quito

LEA TAMBIÉN

Luego de dos horas de reunión, el alcalde electo Jorge Yunda y la ministra del Interior, María Paula Romo, ofrecieron hoy, martes 23 de abril del 2019, una rueda de prensa conjunta. En la cita también estuvieron el general Nelson Villegas, comandante general de la Policía, y el general Víctor Aráus, comandante del Distrito Metropolitano de Quito. El general (r) Euclides Mantilla acompañó a Yunda y es quien se hará cargo de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito.

Las autoridades acordaron conformar una mesa de trabajo sobre las tareas específicas que se requieren para enfrentar los principales problemas en materia de seguridad que enfrenta Quito. En ella participarán delegados del Ministro del Interior y la nueva administración de la Alcaldía de Quito.



Yunda señaló que la seguridad es una responsabilidad de todos, incluyendo la ciudadanía. Por eso dijo que es necesario que más instituciones se sumen al trabajo conjunto para que Quito sea una ciudad segura, que le ha apostado al turismo. "Necesitamos que Quito sea esa franciscana ciudad, devolverle la tranquilidad a Quito".



La ministra Romo subrayó que en el primer trimestre del año bajó de 46 a 35 muertes violentas con respecto del mismo período del 2018 y una reducción del 5% en los delitos en general. Pero recalcó que no se puede dejar de mirar que hay alarmas sobre robos con extrema violencia que salen completamente del patrón del delito, por lo que la Policía está trabajando en eso. También recordó que la semana pasada se desarticuló una banda de sacapintas y los operativos continuarán.

Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



Sobre los horarios de atención y las precauciones que la gente debe tomar, Yunda indicó que no se puede pedir a los ciudadanos que cuiden el teléfono o no salgan en las noches. Desde su función, Yunda señaló que solicitará "abolir la hora zanahoria e instaurar una hora borojó" porque Quito debe ser una ciudad viva. Para Romo, se debe analizar el tema en la medida en que no afecte a la seguridad ciudadana.



A la cita también acudieron los concejales electos Juan Manuel Carrión, Bernardo Abad, Mario Granda, Santiago Guarderas, René Bedón, Diego Carrasco (alterno de Luz Elena Coloma), María José Plaza (alterna de Eduardo del Pozo), Analía Ledesma y Édison Carrillo.