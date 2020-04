Jorge Yunda sobre covid-19 en Quito:  ‘No se soportaría un contagio mayor que el que tenemos’

LEA TAMBIÉN

El alcalde Jorge Yunda dijo que en Quito se ha preparado todo un aparataje para un posible escenario de contagios por el coronavirus covid-19 en la capital. Las declaraciones las hizo este lunes 6 de abril del 2020, durante una entrevista en CNN.

El cementerio municipal, la recolección de cadáveres, los vehículos refrigerados y nueve crematorios son una parte del aparataje disponible ya en Quito para combatir los efectos del covid-19, aseguró el Burgomaestre al canal internacional.



El Alcalde manifestó que esta es una enfermedad nueva y que recién tiene meses en el planeta. "Hemos tomado las decisiones sanitarias y de aislamiento en forma oportuna. Sin embargo, es muy impredecible lo que va a pasar en Quito con este virus, de igual manera nos preocupa porque es la ciudad más poblada del Ecuador".



De acuerdo con las cifras oficiales, hasta la mañana del domingo 5 de abril del 2020, en Quito están 319 de los 345 casos confirmados en Pichincha y de los 3 646 registrados en todo el Ecuador.



Yunda sostuvo que se han extremado todas las medidas en el tema de aislamiento, de recomendaciones, de control del espacio público y de la dotación de alimentos a aquellos que no tienen una economía para poder tener este encierro.



No obstante consideró que "tenemos que ser más estrictos en el aislamiento (...) pese a que nos estamos preparando para eventuales desbordes no se soportaría un contagio mayor del que estamos teniendo en este momento", afirmó.



"Seguimos trabajo en educación y concientización para que las personas entiendan. Vemos la dispersión del virus en toda la comunidad, hay menos casos, pero no debemos dar el brazo a torcer en este momento", dijo.

"Si bajamos el número de contagiados, va a bajar directamente la mortalidad, ahí nos hemos enfocado con nuestras medidas, pero es muy impredecible lo que pueda pasar en las próximas semanas, en los próximos días en Quito", sostuvo el Alcalde.



Evitar el contagio, que se queden las personas en casa, medidas en forma inmediata y un control bastante efectivo con el apoyo de todos los estamentos del Estado, son parte de las medidas tomadas en Quito. "Aún así cuesta mucho el tema de hacer conciencia en algunos grupos aislados de la ciudadanía".



Según el Burgomaestre, para lograrlo es importante apoyar a la gente en situación vulnerable que sin ayuda no podrá quedarse en casa. Con corte a este lunes 6 de abril del 2020 se está monitoreando a 50 000 familias que tienen un promedio de cuatro miembros.



En el Municipio se han preparado 140 000 kits que cubrirían alimentación por entre cuatro días y una semana. Para la jornada de este lunes se planea distribuir 50 000 kits a hogares que ya están mapeados. Hasta ahora, la ayuda municipal que cuenta también con aportes de empresas y ciudadanos, la ha entregado personal del Patronato San José y de las Casas Somos que pertenecen a las nueve administraciones zonales de la ciudad. Además, trabajarán con el apoyo de personal de las Fuerzas Armadas.