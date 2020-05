Alcalde Jorge Yunda pide pruebas de covid-19 en lugares de trabajo para el cambio de semáforo en Quito

LEA TAMBIÉN

"Nueve de cada 10 empleos en este país los genera la empresa privada. Esa es nuestra preocupación, por eso desde mañana comenzamos a evaluar una serie de planes piloto, pero totalmente seguros, sanitariamente seguros", señaló el alcalde Jorge Yunda, la tarde de este domingo 3 de mayo del 2020, al explicar por qué Quito no iniciará actividades productivas este lunes 4, cuando Ecuador empiece la llamada 'nueva normalidad' en medio de la pandemia del covid-19.



"Proyectos piloto de la construcción nos han dicho: 'Alcalde, nosotros nos hacemos cargo del trabajador desde que lo recogemos en su casa, le transportamos privadamente con la mascarilla, le sanitizamos, le hacemos las pruebas aleatoriamiente y le devolvemos a la casa'. Si es que hay ese compromiso del empresario privado, estamos listos nosotros para acompañar", dijo el Burgomaestre.





¿Quién puede salir a trabajar este lunes 4 de mayo en Quito?



"Mañana comienza la ciudad en rojo, como ahora", enfatizó el alcalde Jorge Yunda. Sin embargo, insistió en requisitos de sanitización para la implementación de planes pilotos, para evaluar el cambio del semáforo rojo al amarillo, pero no desde este lunes 4. "Los primeros restaurantes que comiencen a operar en Quito serán las terracitas, en la vereda, al aire libre, con el distanciamiento necesario, con las pruebas a su mesero, a su cajera, de que no tienen el coronavirus. Ahí podemos colaborar el Municipio también. ¿Cuándo va a ser? Iremos informando paulatinamente".



"De otra manera, es lanzar al precipicio actividades, en donde, por más desesperación económica, vamos a perder la vida, vamos a perder el trabajo y vamos a perder la economía. Nadie gana si no salimos con las seguridades sanitarias", enfatizó el Alcalde del Distrito Metropolitano.



"La construcción está ya con algunas pruebas pilotos, la empresa del Metro comienza a trabajar como pruebas pilotos y haciéndose cargo de sus trabajadores, nunca vamos a poner en riesgo al trabajador y peor aún al más humilde".



"Todo lo que veamos como pruebas piloto tenemos que pedir autorización al COE Nacional, que a propósito está abierto para acompañar actividades seguras, que se proteja al trabajador, actividades que no vayamos a lanzar a un suicidio", frente al coronavirus.

Según Yunda, hay tres elementos para poder convivir con el virus causante del covid-19: uso de la mascarilla, distanciamiento de dos metros y aplicación de pruebas.



"El tema sanitario va directamente proporcional con el número de habitantes. Al ser Quito una ciudad con cerca de tres millones de habitantes, las condiciones son especiales, las medidas son especiales, las exigencias el control son especiales".







¿Por qué la cuarentena hasta el 31 de mayo, cuándo será el pico?



"El pico máximo de la curva epidemiológica se cumple a los 70 días, el 26 de mayo", dijo el Alcalde, quien añadió que si bien la mayoría de la ciudadanía ha cumplido la cuarentena, ha habido inconvenientes que han hecho que el aislamiento en la ciudad no sea 100% exitoso. Después del 26 de mayo, acotó, la ciudad podría estar lista para un cambio de semáforo.





75% de contagiados en Quito incumple el aislamiento



Quito arranca la nueva normalidad con semáforo rojo. Según Yunda esto se debe a dos factores. "Todavía no tenemos el número de pruebas suficientes" para diagnosticar el covid-19 en la capital, pero también se necesita de mayor conciencia ciudadana.



"Hasta el 75% de los infectados positivos están circulando por las calles de Quito", dijo Yunda quien añadió que este martes se tramitará una ordenanza para sancionar a las personas diagnosticadas que incumplan con el cerco epidemiológico y las medidas de aislamiento preventivo obligatorio.



Dio a conocer además el caso de un adulto mayor de 60 años que "sabía que estaba contagiado" con el coronavirus, pero siguió viajando a Cotopaxi y comercializando sus productos en Puembo. El ciudadano falleció.



10 personas han muerto en las calles de Quito en el contexto de la emergencia sanitaria. El Alcalde aseguró que el Municipio de Quito se toma cerca de 30 minutos en llegar al lugar en el que se registra un deceso en el espacio público. El cadáver es cremado y las cenizas entregadas a los allegados al día siguiente.





Propuesta de horarios diferenciados para laborar



Antes de la crisis sanitaria, aseguró Yunda, ya se estudiaba en Quito la posibilidad de hacer cumplir horarios diferenciados. Esto por los problemas de movilidad de la ciudad.



"Hablar de horarios diferenciados para optimizar las 24 horas del día es una solución muy excelente porque podemos dispersar toda esta población en las 24 horas del día", dijo Yunda. Una medida similar se plantea en la ciudad de Bogotá.



"Estos horarios tienen que ser totalmente optimizados", dijo Yunda. Con jornadas de 6 horas que se distribuirán en cuatro turnos a lo largo del día. Esto podría aplicarse a actividades como "la distribución de alimentos, la carga y descarga... Creo que tenemos que organizarnos y eso lo venimos planificando y está listo un manual de esa naturaleza", afirmó.





No hay autorización para Uber ni Cabify este 4 de mayo

Al iniciar la etapa de distanciamiento social con el semáforo en rojo, Quito seguirá lo dispuesto por el COE nacional. El servicio de taxis y entregas a domicilio se extenderá hasta las 22:00.



Los únicos taxis que podrán operar en la capital son los amarillos, con lo que servicios de plataformas como Uber o Cabify quedan excluidos de estas nuevas reglas para la ciudad. Yunda dijo no se puede garantizar que las medidas de bioseguridad se cumplan en estas unidades.



"De ninguna manera significa que mañana haya una aparente normalidad. Nunca va a haber una aparente normalidad hasta que haya una vacuna", aseguró el alcalde.





Transporte público con tarifa cero



El metro de Quito, la Epmmop, son algunas de las empresas municipales que se activarán este 4 de mayo del 2020 con medidas para proteger a los trabajadores. Otras actividades no están autorizadas. "Tenemos graves sospechas de que nuestra ciudad no está fuera de peligro", aseguró el alcalde.



El transporte público permanecerá suspendido. "No vamos a permitir que se suba el número de pasajeros que pone en riesgo al contagio de los ciudadanos", dijo Yunda.



Sobre cómo funcionará este servicio cuando ya se reactive, el Alcalde aseguró que "el bus llevará una persona en cada asiento", por lo que "no será negocio" y el servicio será subsidiado por el Municipio de Quito "por el tiempo que dure la emergencia... se calcula que serán unos meses, posiblemente hasta un año". Esto con una tarifa 0.





Pruebas PCR llegan a Quito



"Las pruebas rápidas, desde el punto de vista epidemiológico, no tienen validez", dijo Yunda. La capital, según el Alcalde, ha importado 200 000 pruebas PCR, que son las únicas que confirman si una persona ha contraído el virus. Ya contamos actualmente con 100 000 pruebas PCR. "Creemos que ahora Quito es la ciudad con la más alta cantidad de pruebas por millón de habitantes". Las muestras que se tomen serán analizadas y diagnosticadas en universidades, en convenio con el Municipio de Quito.





¿Podrá cambiar el color de semáforo en Quito?



El monitoreo de la ciudad se extenderá por varias semanas. "Quito ya tiene una ocupación importante de sus camas y sus unidades de cuidados intensivo", lamentó. "No puedo predecir que es lo que va a pasar, el virus es muy impredecible... Es muy difícil decir lo que va a pasar, semana a semana iremos informando", pero el 26 de mayo se informará si la capital está lista para cambiar de color.





Gobierno adeuda USD 240 millones a la ciudad



El alcalde Jorge Yunda informó que el Gobierno Nacional lleva algunos meses sin pagar asignaciones o devolución al IVA al Municipio. La deuda del Estado con la capital asciende a USD 240 millones.



Yunda reconoció que con la situación que vive el país, no se pretende cobrar al Estado la deuda. Sin embargo, dijo que espera que con los créditos que están llegando al país desde el exterior, el Gobierno entregue una suma a la capital para atender la emergencia.



"No hemos recibido nada del Gobierno Nacional, estamos pidiendo que se nos de unos USD 20 millones" de ese dinero para la emergencia.





¿Qué pasará con la matriculación, revisión y pago de patentes?



Las actividades de matriculación, revisión técnica vehicular, entre otras, se suspendieron desde el inicio de la emergencia sanitaria. "No hay cargos de multas", dijo Yunda quien añadió que el registro de la propiedad se está digitalizando. "Estamos preparándonos para esta época post-cuarentena" que será totalmente en línea informó el Alcalde.



"Estamos trabajando en todo lo que la ley nos permita reducir, exonerar, aplazar, refinanciar, quedamos prestos para destrabar a la ciudad en todo proyecto, toda obra".







Bicicletas, una nueva forma de movilizarse

"Estamos destinando vías enteras para las bicicletas", dijo Yunda, sobre esta nueva forma de movilidad que se populariza en Quito en medio de la emergencia sanitaria. Recordó que la distancia entre estos vehículos debe ser de 10 metros.





¿Cómo acceder a una prueba de covid-19?

Las pruebas, en una próxima etapa, se realizarán aleatoriamente en un futuro. Por ahora la prioridad son las personas que se encuentran en las calles como trabajadores de Emaseo. En una segunda etapa serán aplicadas a personas que han estado en contacto con personas contagiadas. Las pruebas también llegarán a los sectores más afectados de Quito.