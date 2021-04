Jorge Yunda: 'La posición de los señores concejales siempre será respetada, pero debemos tomar en cuenta el debido proceso'

La mañana de este lunes 5 de abril del 2021, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, se pronunció sobre su situación política puertas adentro del Concejo Metropolitano.

Estaba previsto que mañana, 6 de abril, se reúna el Concejo Metropolitano, pero usted llamó a un encuentro del COE Metropolitano. ¿Por qué tomó esa decisión?



Convocamos la semana anterior, pero lamentablemente no hubo quórum. Entiendo que es el tema electoral el que está primando en estos momentos. Hoy estamos empeñados en seguir trabajando con una sesión del COE cantonal permanente, dadas las circunstancias del sistema sanitario y lo preocupante de los contagios que está sufriendo la capital de los ecuatorianos.



¿Cómo analiza la posición del vicealcalde Guarderas, quien pretende seguir el proceso para dar paso a un posible remoción?



La posición de él, así como la de los señores concejales, siempre será respetada. Debemos tomar en cuenta el debido proceso. Todo está normado para cualquiera de las decisiones que pueda tomar un cuerpo colegiado como es el Concejo Metropolitano.



¿Usted espera que pasen las elecciones para definir su futuro?



Es un tema electoral en el que los quiteños se pronunciarán libre y voluntariamente en las urnas y habrá que respetar. El alcalde conversará con cualquiera de los ganadores para dialogar sobre temas de la ciudad. He estado alejado del quehacer político y del proselitismo. Gane quien gane la Presidencia de la República le deseo la mejor de las suertes. Yo me sentaré con el triunfador para poder hablar sobre temas de ciudad.



Hay varios concejales que presionan por su salida o pida licencia mientras se investiga su caso.



Aquí hay varias alternativas. El pueblo me puso y hay normas para una revocatoria. El Concejo Metropolitano tiene normas para tratar cualquier tema y es el pronunciamiento de cada uno de los concejales. Así como algunos han pedido que tome licencia, la gran mayoría me ha mostrado su solidaridad frente a estas circunstancias jurídicas que, seguro dentro de un debido proceso con legítimo derecho a la defensa, saldremos adelante.



¿Ahora la prioridad es la crisis sanitaria?



La prioridad en este momento son las 60, 70 personas que en este momento están esperando ingresar en una cama UCI que no existe. El sistema hospitalario está totalmente abarrotado. Estamos trabajando con el Centro de Atención Temporal (CAT) todavía. Antes teníamos 1 o 2 pacientes y ahora 35.

Estamos reactivando el CAT, damos todo nuestro contingente para el proceso de vacunación del Ministerio de Salud Pública. Esas son las preocupaciones y esperamos ver en esta semana los resultados de las medidas que se han tomado y seguir dando directrices para salvarnos de una eventual tragedia sanitaria que ya ha pasado en otras ciudades del país y del mundo, tenemos que seguir luchando.