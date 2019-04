Jorge Yunda buscará ampliar el Metro de Quito hasta La Ofelia

LEA TAMBIÉN

La última fase del proceso de transición entre la alcaldía de Mauricio Rodas y Jorge Yunda arrancó. La mañana de hoy martes 9 de abril del 2019, en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, ambos líderes se reunieron para dar a conocer detalles sobre cómo será el empalme.

En el evento estuvo Aldo García, representante en el país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entidad que ha hecho un acompañamiento y asesoría al proceso.



Allí, el alcalde electo aseguró que es fundamental darle continuidad al tema del Metro, y dijo ver con optimismo la posibilidad de extenderlo desde El Labrador hasta La Ofelia. Así se podría aprovechar la tuneladora y la fábrica de dovelas que se utilizó para habilitar la primera fase del Metro que se espera entre en operaciones a finales de año.



“Sería un error no continuar con esta obra. Tenemos los implementos y los técnicos, lo que debemos hacer es seguir creciendo”, dijo.



Yunda aseguró haberle pedido al actual gerente del Metro, Jorge Yáñez, que permanezca a la cabeza de la empresa ya que nadie como él conoce el manejo de este importante proyecto para la ciudad.



Señaló, además, que se encuentra trabajando en una reestructuración del sistema de gestión. “Vamos a desburocratizar en favor de la eficiencia y eficacia. Esa reestructuración se dará a conocer. No estamos de acuerdo con tantas secretarías ni vehículos para funcionarios”.



Rodas indicó que el intercambio de información formal entre el equipo saliente y el entrante comenzará el lunes 15 de abril y que se instalarán 20 mesas temáticas, y aclaró que el pre-empalme arrancó en enero, antes de conocer quién sería el alcalde ganador de las elecciones.



Desde entonces, y durante dos meses, se realizó la organización sistemática de la información de la ciudad, respecto a los proyectos prioritarios de la actual administración.



El 26 de marzo, una vez que se conoció el resultado de las elecciones, Rodas convocó al alcalde electo Jorge Yunda y le entregó la información producida. Hasta el momento se han realizado varias reuniones entre ambos equipos.



En su intervención, Rodas dijo que se comprometió a no realizar contratos de última hora. “Quiero ser claro respecto a los últimos días, se ha dicho, por ejemplo, que a última hora se ha firmado la renovación del contrato de operación del Corredor Central Norte, eso es falso porque se hizo en el 2018, producto de varios meses de trabajo y por la necesidad de garantizar la continuidad del servicio”.



Por su lado, Yunda agradeció el apoyo del PNUD y pidió una semana más de plazo para iniciar las mesas temáticas, hasta tener su equipo de trabajo 100% conformado.



Como parte del proceso se trabajará en la elaboración de la agenda de trabajo de los primeros 100 días de la nueva administración.



El proceso incluirá el análisis del plan de gobierno del alcalde electo, definiendo el modo en que sus prioridades se enlazan con las capacidades y recursos existentes en la municipalidad, así como los requerimientos de los temas e iniciativas nuevos de la administración entrante.



El empalme contará con el acompañamiento metodológico de expertos del Proyecto Regional del PNUD denominado Sistema de Gestión para la Gobernabilidad SIGOB y de funcionarios de la Oficina local del PNUD y de otras agencias del sistema de las Naciones Unidas.



El PNUD tiene como mandato institucional el fortalecer la gobernabilidad democrática. Para ello, apoya a los gobiernos nacionales y locales que desean volver más eficaces, eficientes, transparentes y participativas sus decisiones de política pública.



En su trabajo, el PNUD promueve la aplicación de estándares internacionales en materia de derechos humanos e igualdad de género.