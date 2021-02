Alcalde Jorge Yunda sobre investigación de la Fiscalía por pruebas PCR: 'No encuentro dónde está el delito'

Una polémica se ha generado entre el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y el concejal Bernardo Abad luego de que la Fiscalía abriera una investigación contra del Burgomaestre y otros funcionarios de la Secretaría de Salud por presunto peculado en la adquisición de pruebas PCR para detectar el covid-19.

En su cuenta de Twitter, Abad indicó: “Mi pedido formal al Alcalde de #Quito, Jorge Yunda, para que pida licencia hasta que se ratifique su inocencia o sentencien su culpabilidad, y a los funcionarios involucrados se los debe remover de sus cargos, como un acto de ética y transparencia”.



Esas declaraciones molestaron al Alcalde capitalino, quien esta mañana manifestó que hay un concejal “a quien invito a que vea el canal Animal Planet. Ahí va a ver que papá cocodrilo y mamá cocodrilo cuidan a los cocodrilitos, pero a él tuvieron que meterle preso para que pague los alimentos de los hijos y ese tipo de concejal viene a decirme que me haga a un lado”.



Yunda destacó que desde el inicio de la emergencia sanitaria ha trabajado incansablemente para frenar el incremento de casos de covid-19. “Ya anda por ahí un concejalito que tiene los ojos verdes y el pelito medio rubio diciendo que me haga a un lado del Municipio. Imagínense, ese señor con qué calidad moral me viene decir eso cuando he trabajado en esta pandemia (...) Si no me ponía yo la salud de Quito al hombro, aquí habían 50 000 muertos y eso lo dicen las estadísticas y eso pasó lamentablemente en la hermana ciudad de Guayaquil”.

El Burgomaestre enfatizó que, pese a las críticas, seguirá trabajando y se han reservado USD 20 millones para traer dos millones de vacunas, pero no ha recibido la autorización del Ministerio de Salud para hacerlo. “Nadie nos da vacunas, no dejan. No comen, ni dejan comer. Tenemos recursos para sacar a la ciudad de esta pesadilla”.



Yunda aclaró que no utiliza grillete electrónico. “Me han hecho ver los abogados la parte de las medidas que dicta el señor Juez, no menciona ningún grillete, no tengo ninguno hasta el momento, pero si es que por salvar decenas de miles de vidas en la ciudad tengo que ponerme grillete o enfrentar la cárcel no me da miedo, mi vocación de médico será siempre defender la vida”.

#Quito | “Me han hecho ver los abogados la parte de las medidas que dicta el señor juez, no menciona ningún grillete, no tengo ninguno hasta el momento”, señala el alcalde Jorge Yunda por la imputación penal por la compra de pruebas para #covid19 pic.twitter.com/0m7SV5KYPq — El Comercio (@elcomerciocom) February 17, 2021



“En el proceso haremos los debidos descargos porque hasta ahora no encuentro dónde está el delito. Nadie ha venido a decirme, Alcalde esas pruebas cuestan más”.



Lamentó que se investigue a Ximena Abarca y Linda Guamán, funcionarias de la Secretaría de Salud, quienes son indagadas. “Una es académica y la otra científica. Por último desquítense conmigo porque me puedo defender, pero no con inocentes mujeres”. Yunda dijo que está dispuesto a colaborar con la justicia y se presentará a cumplir con las medidas dispuestas por la Corte Provincial.