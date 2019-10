Yunda declaró a Quito en estado de emergencia y convocó a sus pares a mediar entre manifestantes y Gobierno

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, declaró en emergencia a la ciudad de Quito, con el fin de enfocar los esfuerzos municipales en mantener activos los servicios básicos para los habitantes de la ciudad. Lo dijo durante una rueda de prensa en la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, donde está trabajando debido a las manifestaciones y operativos de seguridad que impiden el acceso al Palacio Municipal.

Además, Yunda hizo un llamado a todos los alcaldes del país para actuar como mediadores entre los dirigentes del paro y el Gobierno Nacional y parar los hechos de violencia que se viven en el país. Para ello abrirían el Cabildo de Quito o cualquiera de las empresas de la ciudad como escenario para el encuentro.



"Hacemos un llamado a las gloriosas Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional: el pueblo no es nuestro enemigo; igual a los manifestantes: los uniformados no son nuestros enemigos. Tenemos otros enemigos en común, como la delincuencia, el desempleo, el narcotráfico. No generemos una guerra fratricida. Reunámonos, conversemos, que prime la sensatez en los gobernantes a fin de que no podamos mancharnos de sangre ecuatoriana en estas circunstancia que se nos está saliendo de las manos", dijo.



Yunda subrayó que se ha conocido por redes sociales que varios alcaldes están viniendo a Quito y afirma que serán bienvenidos, como actores en un proceso para recuperar la calma en la capital. Además pidió que las partes dejen sus posiciones de ego por el bien del país.



Quito no puede soportar más la violencia, señaló, porque está teniendo graves pérdidas, especialmente la tranquilidad que considera lo más importante, además de las pérdidas económicas en una ciudad que enfrenta problemas de desempleo y subempleo.



El Alcalde pidió a los miembros del Concejo Metropolitano declararse en sesión permanente para enfrentar la crisis e informó que varias organizaciones han pedido el parque Bicentenario para que "los hermanos que vinieron puedan pernoctar". Para ellos se están habilitando puntos de agua y ayuda humanitaria, pero subrayó que no se puede dejar que la violencia y la delincuencia avancen más, pues la ciudad está sitiada por las intensas manifestaciones que han generado caos.



Sobre el tema de las tarifas del transporte, el Burgomaestre señaló que estas pueden esperar y se solucionará cuando se llame al Concejo a tratarlas, pero ahora la prioridad es que vuelva la calma pues hay decenas de vías cerradas y propiedad privada y pública destruidas.