Alcalde Jorge Yunda presenta denuncia en la Fiscalía para que se investiguen actos vandálicos

El alcalde de Quito, Jorge Yunda; el procurador Metropolitano, Dunker Morales; y el vicealcalde, Santiago Guarderas, acudieron la mañana de este martes 15 de octubre del 2019 a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia formal por los actos de vandalismo contra los bienes de la capital registrados en los 11 días de protestas.

En una reunión que Yunda y su equipo mantuvieron con la fiscal Diana Salazar señalaron que desde el segundo día se presentaron denuncias por los daños a los bienes de Quito para que la Fiscalía investigue. El burgomaestre solicitó a la titular de la Fiscalía que se inicien las diligencias para darle una respuesta al pueblo quiteño sobre los autores de los ataques.



La Alcaldía dijo que se ha documentado los destrozos con videos de cámaras municipales y del ECU 911, videos de redes sociales, fotos y reportajes de medios de comunicación para que se usen como evidencia que permita establecer responsabilidades.

#AHORA | Fiscal general del Estado, @DianaSalazarM2, recibió al alcalde de #Quito, @LoroHomero, quien informó sobre denuncias presentadas en torno a las manifestaciones de los días pasados. #FiscalíaEc reiteró que realizará una investigación integral sobre los hechos sucedidos. pic.twitter.com/ZbeiYzdQ2h — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 15, 2019

Aún no se determina el valor al que ascienden los daños en general ni sobre los bienes patrimoniales afectados. En un primer cálculo realizado el segundo de los 11 días de manifestaciones se estableció un perjuicio solo en el patrimonio de USD 500 000, pero eso se debe revisar, dijo Yunda, pues la situación ha cambiado.



Las nueve administraciones zonales tienen la disposición de realizar una evaluación para registrar con tecnología georreferenciada los daños en distintos puntos del Distrito Metropolitano de Quito. Yunda también señaló que en estado de excepción no aplican los seguros y por ello pedirán ayuda a los empresarios y a los embajadores de los países para arreglar la cuidad en conjunto.



Pero hay casos irrecuperables como un árbol de más de 100 años de La Alameda que el miércoles 16 de octubre será reemplazado por un árbol de la reconciliación. "Hay muchas cosas que se dañaron, sobre todo la paz, la tranquilidad y creo que es momento de la reconciliación, momento del perdón pero también momento de exigir a las autoridades que esto no vuelva a pasar nunca más".

Yunda informó que se ha conformado una especie de comité de ayuda internacional por Quito y por ello el departamento de Relaciones Internacionales del Municipio está trabajando en esos contactos para concretar los aportes que permitan restaurar los bienes patrimoniales dañados.

El Alcalde también señaló que aún no hay decisiones tomadas sobre la posibilidad de mover el Municipio y la Presidencia de la República a otro punto de la ciudad. Sin embargo, consideró que es necesario hablarlo y debatirlo pues constantemente llegan manifestaciones al Centro Histórico y eso pone en riesgo el patrimonio de Quito y afecta al turismo. Sugiere que urbanistas y arquitectos lo analicen y nazcan propuestas que permitan una reubicación hacia lugares más amplios, con parqueaderos, helipuertos y así proteger la joya de Quito.