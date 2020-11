Jorge Yunda sobre su contagio de covid-19: 'Hoy vuelvo a mi vida normal, gracias a Dios una segunda oportunidad'

"Nunca sabré cómo me contagié, pero sí sé que desde mi diagnóstico no contagié a nadie. Hoy vuelvo a mi vida normal, gracias a Dios una segunda oportunidad, no la voy a desperdiciar". Con esas palabras, el Alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció su regreso a sus actividades tras haber superado el covid-19. Lo hizo la mañana de este lunes 9 de noviembre del 2020.

Yunda acompañó su mensaje con un emotivo video en el que una intérprete en lenguaje de señas traduce la canción icónica Te acuerdas de mí, de la agrupación Sahiro, cuna musical del funcionario.



El Alcalde es uno de los 175 269 ciudadanos que se contagiaron con el SARS-Cov-2 hasta las 08:00 de este lunes.



Fue el pasado 25 de octubre cuando Yunda confirmó que se infectó con covid-19, después de siete meses desde que Ecuador declarara emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Nunca sabré cómo me contagié pero si sé que desde mi diagnóstico no contagié a nadie, hoy vuelvo a mi vida normal, gracias a Dios una segunda oportunidad, no la voy a desperdiciar, cuidemos todos, usa mascarilla! pic.twitter.com/JekBmbQWPH — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) November 9, 2020

Tras el diagnóstico, el Alcalde guardó cuarentena en su hogar y compartió varios videos a través de sus cuentas en redes sociales para dar a conocer a sus seguidores cómo se encontraba su salud y cómo evolucionaba tras haber dado positivo a la enfermedad.



El 6 de noviembre último, Yunda informó que había dejado de ser contagioso. Lo hizo por medio de un video difundido en su cuenta de Twitter que grabó saliendo del hospital IESS Quito Sur.



"Hola vecinas y vecinos, saliendo del hospital del IESS Sur, haciéndome unos exámenes, al parecer ya no soy contagioso, eso es una buena noticia. Seguiremos avanzando para reintegrarnos a nuestra querida ciudad", dijo en ese corto video.