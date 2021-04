Yunda convocó a la Comisión de Mesa para el viernes 9 de abril, clave para dar paso a posible proceso de remoción

La mañana de este lunes 5 de abril del 2021, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, hizo pública la convocatoria a la Comisión de Mesa del Concejo Metropolitano de Quito. La diligencia será el viernes 9 de abril, a las 12:00. Lo dio a conocer a través de un tuit de la cuenta oficial del Municipio.

La reunión de esta comisión es pieza clave, según dice la Ley, para dar paso al análisis de un posible proceso de remoción. De hecho, un par de horas antes, el vicealcalde, Santiago Guarderas, se había pronunciado al respecto.



Indicó que en el Concejo Metropolitano existe la intención de tratar la denuncia de remoción en contra del alcalde de Quito, por lo que solicitó que se convoque a una sesión extraordinaria.



Dicha sesión del cuerpo edilicio es el primer paso para el trámite del pedido. Guarderas explicó que la denuncia la debe tratar la Comisión de Mesa integrada por el Alcalde, Vicealcalde y los concejales Mónica Sandoval y Fernando Morales.



Al ser un pedido en contra del burgomaestre, Yunda no podría actuar en esa Comisión. El Concejo debe nombrar a un reemplazo. Guarderas señaló que mientras no se designe ese reemplazo, la mesa no se puede reunir.



El pedido de convocatoria para la sesión extraordinaria fue enviado por Guarderas a la secretaria del Concejo, Damaris Ortíz, el 1 de abril. Sin embargo, dicha funcionaria, según el vicealcalde, no cumplió con el procedimiento establecido en Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad).



Ortiz elevó a consulta al Procurador del Cabildo “cuál es el momento procesal oportuno para que el Vicealcalde convoque a la sesión extraordinaria”. Sin embargo, según Guarderas, la funcionaria no tiene esa atribución. “La Secretaria está actuando al margen de la Ley”, señaló.



Una vez que logre conformarse la Comisión de Mesa, esa instancia deberá tratar el pedido de remoción hecho por el colectivo ciudadano Quito Unido encabezado por Marcelo Hallo. Una vez que se realice un informe sobre la denuncia, esta podría tratarse en el pleno del Concejo.



Ese colectivo ciudadano plantea la remoción de Yunda ante las denuncias de supuesta corrupción relacionadas al proceso de compra de las pruebas PCR de abril del 2020 y por los chats encontrados en el celular de su hijo, Sebastián Yunda.



El Vicealcalde señaló su posición frente a las denuncias en contra de Yunda es que el primer personero de la ciudad analice una licencia temporal.