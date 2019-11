Jorge Yunda acudió a Comisión y defendió sus actuaciones en el paro

LEA TAMBIÉN

"Yo no tuve ninguna conversación, diálogo ni reunión con la prefecta Paola Pabón durante la crisis", aseguró hoy, jueves 7 de noviembre del 2019, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, durante su comparecencia ante la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional que investiga las protestas de octubre de 2019.

A su vez, descartó haber formado parte de un plan para desestabilizar al Gobierno y se declaró como una "víctima de ataques injustificados" en este sentido.



En esos términos fue como respondió a una de las principales inquietudes de los asambleístas de la Comisión, incluida Doris Soliz, del correísmo, quien fue la primera en consultarle sobre sus posibles contactos con Pabón durante el paro en un plan desestabilizador.



"Defendimos a Quito en lo que nos correspondía hacerlo", insistió frente a la interrogante de César Rohón (PSC), de que si como Alcalde de la capital hizo lo suficiente para defender a la ciudad y la democracia.



Yunda aseveró que mantuvo contactos permanentes con autoridades del Gobierno para que la ciudad pueda funcionar, pero que prefirió no tomar partido por ningún bando.

El alcalde Jorge Yunda (@LoroHomero) indica que, según datos del @MunicipioQuito, "más de 200 agentes de control fueron agredidos y, aproximadamente 100 motos fueron afectadas durante las protestas". pic.twitter.com/wtb8l0AdLm — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 7, 2019



"Los temas materiales nunca me preocuparon. La ciudad va a quedar mejor. Lo que le preocupa es la fractura social. Las heridas abiertas", insistió Yunda.



El Alcalde aseveró que los daños ocasionados por las manifestaciones al patrimonio de la ciudad no superan los USD 1,3 millones en 1 800 puntos. Y que eso será costeado con el apoyo de la empresa privada y embajadas.



"Mi conciencia y la historia sabrán juzgarme. No podía ponerme un tizne en la cara y arengar por un lado u otro", apuntó, entre elogios del vicepresidente de la Comisión, Jaime Olivo, de Pachakutik, brazo político de la Conaie.



Yunda llegó a la Comisión acompañado de varios funcionarios del Cabildo. Fue recibido en un ambiente de camaradería por parte de algunos asambleístas, en calidad de exlegislador. Su intervención duró menos de una hora.



A la Comisión también acudieron colectivos que defienden derechos humanos y siete policías agredidos durante el paro. Incluso el asambleísta correísta



Yofre Poma, quien afronta un proceso por paralización de