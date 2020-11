Alcalde Yunda dice que se clausurarán centros comerciales de Quito que no cumplan el aforo permitido

El Municipio de Quito se alista para unas fiestas sin concentraciones masivas ni aglomeraciones en los centros comerciales. En ese sentido las autoridades anunciaron que se implementarán operativos de control en diciembre.

La mañana de este lunes 23 de noviembre de 2020 el alcalde Jorge Yunda acudió al sur del Distrito Metropolitano para entregar las obras de recuperación y descontaminación del cauce de la quebrada Capulí, ubicada en la parroquia Quitumbe. Ahí señaló que “si es que hay que clausurar centros comerciales que no colaboran y no cumplen con el aforo frente a una inminente pandemia que es impredecible lo tendremos que hacer lamentablemente”.



Según el COE metropolitano, el aforo que deben cumplir los centros comerciales es el 50%; sin embargo, al Cabildo han llegado reportes de que algunos locales no estarían cumpliendo con la medida ante la propagación del covid-19.



La Alcaldía dijo que los operativos de control aumentarán en los próximos días. “Todas estas aglomeraciones lo único que hacen 15 días después es tener los hospitales llenos, entonces aquí colaboramos todos y el Municipio hará respetar la normativa vigente”, aseguró Yunda.



El Municipio también anunció la implementación de controles, en coordinación con autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), para evitar concentraciones políticas durante la campaña electoral.



El vicealcalde Santiago Guarderas señaló esta mañana que Quito se encuentra en una situación preocupante. “Son cifras escalofriantes, hemos llegado a más de 60 000 contagios y tenemos 1 700 muertos, de tal modo que esto exige que las autoridades tomemos medidas en favor de la vida, la seguridad y salud de los habitantes”.



En las canchas de la Ciudadela Plywood, en Quitumbe, el Municipio entregó este lunes la obra de recuperación del cauce del río de la quebrada Capulí. Con esto se interceptó la llegada de las aguas servidas que generaba insalubridad.



La mañana de hoy el gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), Luis Medina, fue el encargado de inaugurar la obra. El funcionario dijo que se ha construido un sistema completo de alcantarillado con interceptores de las aguas servidas. Así, los problemas de malos olores y la presencia de roedores en los barrios Aymesa, Plywood, Asistencia Social y Simón Bolívar de Guajaló se superaron.



Entre los trabajos realizados estuvieron la construcción de 2,5 kilómetros de redes de alcantarillado, 113 pozos de revisión, un tramo en canal de 45 metros y uno de hormigón armado de 220 metros, un paso peatonal, entre otras obras. En esto, la Epmaps invirtió cerca de USD 4 millones.



El alcalde Yunda señaló que esa intervención cambia la calidad de vida en esos sectores del sur. “Hemos podido ver videos de cómo las crecientes se llevaban vehículos o cuando se metía el agua a los hogares. Hoy hay una solución definitiva”.



"Nosotros -expresó Yunda- no somos funcionarios de escritorio, somos funcionarios de territorio. Estaremos cuantas veces sean necesarias, escuchando las necesidades de nuestros vecinos”. "Entregamos parte de nuestro compromiso, todavía faltan muchas obras. Seguiremos analizando, reuniéndome con los vecinos, atendiendo y priorizando las obras, especialmente, para cambiar la calidad de vida".



Ángel Quintana, presidente del Comité de Seguridad del Barrio Plywood, señaló que antes era un problema la creciente del agua. “Toda la comunidad vivía con terror porque la quebrada crecía año tras año y se iba llevando viviendas y cerramientos. Ya podemos dormir tranquilos”. Según la Epmaps, la obra beneficiará a 45 000 moradores de los cuatro barrios del sur.