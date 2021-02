Yunda anuncia que espera autorización del Gobierno para importar vacuna contra el covid-19 para Quito

El Municipio de Quito analiza la posibilidad de importar vacunas para inmunizar del covid-19 a la población de la ciudad y anuncia que ya cuenta con el presupuesto para hacerlo. Esa fue la información que el alcalde Jorge Yunda dio a conocer la mañana de este domingo, 14 de febrero del 2021, en la Plaza Victoria.

A este punto del sector de San Roque, en el centro de la capital, acudió para homenajear a la ciudad por cumplir un año más de ser declarada ‘Muy Noble y Leal Ciudad de San Francisco’ por orden del Rey de España, Carlos V.



Para recordar esa distinción se realizó un evento con serenatas y corte de cinta por las obras que en ese punto realizaron varias instituciones municipales. También acudieron Sandy Campaña, administradora de la Zona Centro Manuela Sáenz; y Raúl Codena, director del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP).



La posibilidad de adquirir vacunas para combatir el covid-19 la socializó, dijo Yunda, con representantes de los sectores productivos. Ese mismo anunció, el Burgomaestre, lo realizó el pasado 3 de febrero e incluso apuntó que “hemos hecho una primera mesa de trabajo con los sectores productivos”. Y mantenía reuniones con autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP).



Durante la intervención, Yunda apuntó que para este posible programa de vacunación masivo ya “tenemos los fondos necesarios para poder importar las vacunas”. Para aquello, según información municipal, se destinó un presupuesto de USD 20 millones para la adquisición de vacunas contra el covid-19.



Pero aún no se define el proveedor y no hay plazos definidos, porque todo depende de lo que diga el Gobierno y el Ministerio de Salud. El Alcalde ya remitió una carta al Ejecutivo para que se autorice la compra.



Con el presupuesto destinado para esto se prevé la compra de alrededor de un millón de dosis de vacunas. También se hacen acercamientos con el sector productivo para la adquisición de una cierta cantidad.



A lo que Patricio Alarcón, de la Cámara de Comercio de Quito, confirmó esas conversaciones con el Alcalde: “ha dicho que tiene un presupuesto de USD 20 millones para traer vacunas y ha solicitado que las cámaras de comercio hagan un esfuerzo para traer esas dosis”.



Pero como en este momento solo se venden al sector público, Alarcón agregó que en ese sentido se está trabajando en un mecanismo legal que permita al sector productivo invertir en la adquisición de vacunas a través del Municipio.



Estas dosis, según Alarcón, irían destinadas a los trabajadores del sector productivo y las empresas puedan vacunar al personal en un proceso transparente. No se ha fijado un plazo puntual porque recién, la semana pasada, se iniciaron las conversaciones.



Por su lado, Pablo Zambrano, de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), apuntó que aún no han hablado con el Municipio sobre este tema; adelantó que este asunto de las vacunas está a cargo del Ministerio de Salud Pública y como Cámara tendrán una reunión con el Comité Empresarial Ecuatoriano y el Ministro de Salud el próximo miércoles 17 de febrero.



Consideró que si bien es importante que el Estado realice la adquisición de las vacunas, sí sería bueno que se empiece a pensar en mecanismos para descentralizar la vacunación y sea a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.



El evento de la Plaza Victoria duró una hora y allí también se ponderó la rehabilitación que se realiza en el sector y el alcalde Yunda anunció que en un par de semanas comenzarán a instalar 2 000 cámaras de videovigilancia en todo el Centro Histórico.



Al final hubo una serenata con el charango de Manolo Criollo desde el balcón de la Casa Victoriana, aquel inmueble que engalana este punto de la ciudad y donde se ha instalado una terraza para atraer al turismo.

La idea es que todo el Centro este recuperado y seguro para, dentro de un año, celebrar el bicentenario de la Batalla de Pichincha, una fecha que trajo libertad y hay que recordarla por todo lo alto.