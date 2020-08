Alcaldía de Quito emprendió acciones legales por deuda de más de USD 408 millones del Gobierno Central

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Quito Jorge Yunda informó que emprendió acciones judiciales por el presupuesto que el Gobierno adeuda al Municipio de Quito. El burgomaestre señala que son más de USD 408 millones que no se han asignado a la capital.

La mañana de este lunes 24 de agosto del 2020, Yunda se refirió al tema del presupuesto municipal en una entrevista con el portal digital La Posta. Allí dijo que, del total de esa deuda, cerca de USD 140 millones corresponden a la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El Acalde señaló que se han mantenido conversaciones con las autoridades económicas. “Hemos dado las facilidades de un plan de pagos. No hemos exigido la totalidad. Necesitamos una parte en efectivo porque el Municipio tiene que seguir funcionando”.



Sin embargo, esos acercamientos no son lo único que ha realizado el Cabildo quiteño. Según Yunda, “también hemos recurrido a la parte judicial. No es dinero del alcalde sino de la ciudad más poblada y se han interpuesto medidas judiciales”. Lo adeudado por el Gobierno Central, según Yunda, representa “más del 50%” del presupuesto municipal.



El martes pasado, Yunda también habló de las dificultades del Municipio para cancelar los sueldos y salarios de sus funcionarios debido a la crisis económica por la que atraviesa la institución. Lo hizo como parte de una de sus intervenciones en la sesión del Concejo Metropolitano.

Respecto a la situación del Gobierno Central, Yunda dijo que el Ejecutivo debe dar respuestas sobre lo adeudado a los 221 municipios del país. Planteó como opciones la búsqueda de créditos y de inversiones.