Influyente youtuber brasileño Felipe Neto es acusado de corrupción de menores

La Policía Civil de Río de Janeiro denunció este viernes 6 de noviembre por corrupción de menores al famoso youtuber brasileño Felipe Neto, escogido recientemente por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo al lado de otras personalidades, entre ellas el presidente Jair Bolsonaro.

“Las investigaciones se iniciaron por expediente del Ministerio de Justicia”, que dio continuidad a una denuncia anónima, y las mismas determinaron que el youtuber “fue denunciado por divulgar material impropio para niños y adolescentes en su canal de Youtube”, dijo la Policía Civil en un comunicado.



Según las autoridades, Felipe Neto “no limitó la clasificación de edad de los videos que tienen lenguaje inapropiado para menores” y por eso fue denunciado por la Comisaría de Represión a Crímenes de Informática (DRCI, por su sigla en portugués).



A través de su asesoría de prensa, el youtuber indicó que presentó todas las aclaraciones necesarias ante las autoridades y que está "confiado del poder Judicial", pues no practicó ningún crimen".



En su redes sociales, Felipe Neto también se defendió y acusó a un jefe policial de denunciarlo sin "investigar" y basado en la "articulación del odio" de los simpatizantes del presidente Bolsonaro, al que el youtuber suele criticar en sus videos.



Comediante, empresario, escritor y filántropo, con más de 52 millones de seguidores en las redes sociales, el "influencer" de 32 años ha estado en el ojo del huracán por sus comentarios contra personalidades como los presidentes Bolsonaro y Donald Trump.



Entre los más polémicos están los que hizo en un video que fue publicado en julio pasado por el New York Times, uno de los principales diarios del mundo, en el que el youtuber comparó a Bolsonaro y Trump, afirmó que el mandatario brasileño era peor y pidió a los estadounidenses no reelegir a su actual presidente.