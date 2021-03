Yaku Pérez ‘no ordenará ni dispondrá’ como votar en la segunda vuelta de las elecciones de Ecuador

El excandidato presidencial de Pachakutik, Yaku Pérez, dice que no ordenará ni dispondrá a su electorado cómo votar en la segunda vuelta de las elecciones generales de Ecuador.

El político, a través de un emotivo video publicado este jueves 18 de marzo del 2021, insistió en un supuesto fraude en su contra, pero agradeció a los 1 798 057 ciudadanos que votaron por él en la primera vuelta de las elecciones. Pérez logró la tercera votación más alta, detrás de Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC).



El exprefecto de Azuay, de cara al balotaje, mencionó que no confía ni en Arauz ni en Lasso, pero envió un mensaje al electorado que lo apoyó. “Yo no ordeno ni dispongo, haced lo que su conciencia determine. No obstante, no fío ni confío en los candidatos finalistas. Nos robaron las elecciones, pero no la esperanza. Somos la tercera vía, desde la resistencia juntos haremos el Ecuador que soñamos”, publicó en sus redes sociales de Facebook y Twitter.



Según Pérez, “los líderes están para orientar, para sugerir, para recomendar”. El video del excandidato se hizo público dos días después de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) diera por conocida la ampliación y aclaración de la sentencia con la que se negó el pedido de recuento de unas 28 000 actas con supuestas inconsistencias de la primera vuelta. Los jueces argumentaron que el recurso impulsado por Pérez y Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, carecía de sustento jurídico.

Yo no ordeno ni dispongo, haced lo que su conciencia determine. No obstante no fió ni confió en los candidatos finalistas. Nos robaron las #Elecciones2021 pero no la esperanza. Somos la 3era vía, desde la resistencia juntos haremos el #Ecuador q soñamos. https://t.co/4XdTIgVln8 pic.twitter.com/Ei2gkdmCyv — Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) March 18, 2021



Con ese pronunciamiento Pérez agotó el último recurso electoral que le quedaba para apelar los resultados de la primera vuelta. Tras la resolución, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) resolvió promover el voto nulo ideológico. Se prevé que Pachakutik defina su posición en un consejo ejecutivo, previsto para el próximo martes.



En la grabación difundida Pérez dice que representa a “la tercera vía”, definida como una izquierda comunitaria, ecológica, anti extractivista, feminista, que respeta los derechos de la naturaleza.



En la filmación se observa a Pérez en una fuente de agua, en trabajos de ganadería, montando bicicleta y en sus recorridos de campaña. “Nos robaron las elecciones, pero no la esperanza”.



Pérez comparó cada voto que obtuvo con una gota de agua que fluirá y será incontenible. “No lloren por los que luchan, luchemos para no llorar. El Ecuador está en manos de quienes no tiene miedo a soñar… Levantémonos con más vibra, con más fuerza y más esperanza”.