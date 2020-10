Yaku Pérez renunció la mañana de este 5 de octubre a la Prefectura de Azuay

LEA TAMBIÉN

La mañana de este lunes 5 de octubre del 2020, Yaku Pérez lideró la última sesión extraordinaria de la Cámara Provincial de Azuay. Fueron las últimas horas en funciones como Prefecto y en ese espacio, como tercer punto del orden del día, presentó su renuncia al cargo.

Dentro de la Casa de la Provincia lo despidieron funcionarios, amigos y simpatizantes del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik con música andina. Hubo abrazos emotivos y frases de respaldo como “Viva Yaku, Presidente”.



Pérez renunció para este martes 6 de octubre inscribir su candidatura a la Presidencia de la República. Tras su salida le sucedió en el cargo la viceprefecta, Cecilia Méndez, con quien llegó al Gobierno Provincial en mayo del 2019.



Desde octubre del 2019, entre Pérez y Méndez tiene un “divorcio” político por posturas ideológicas. Desde entonces, no compartieron eventos públicos y cada uno trabajó por su lado. Únicamente estaban juntos en las reuniones de la Cámara Provincial.



Para la transición y la entrega de toda la información que demande la Viceprefecta, Pérez delegó a su director Financiero. Ella había mostrado su preocupación por la firma de supuestos contratos de última hora, principalmente para gasto publicitario.



“Son USD 150 000 para campañas de difusión de derechos en violencia de género, naturaleza y agua. No es para campañas a favor de Yaku ni letrero con mi imagen. He dicho que hay que cambiar el populismo ramplón”, dijo Pérez.



Frente a esta situación, la Viceprefecta había anunciado que ordenará una autoría a toda la administración del Prefecto, una vez que conozca su renuncia. “Las auditorías son un derecho de todos. Ya me hicieron dos (del año de administración y de la pandemia) y no encontraron ni un centavo desviado”, dijo.



Asimismo, ofreció disculpas “si en algo hemos fallado. Me voy de acá porque queremos cambiar el país. Si llegamos a Carondelet Azuay tendrá un puesto privilegiado porque vivido décadas relegados”, dijo Pérez.



En los próximos días, la nueva Prefecta deberá presentar la terna para el reemplazo de la Viceprefectura. En este tema, la coordinadora de Pachakutik en Azuay ya envió una carta a Méndez solicitando que se incluya a Luis Alberto Naula, dirigente del cantón Nabón. También, se habla de otras figuras políticas como y la exalcaldesa de Nabón, Magaly Quezada.

Mientras tanto, la inscripción de la candidatura de Pérez a la presidencia de la República está prevista para las 11:00, de este martes 6 de octubre, en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Él saldrá en caminata desde la Villaflora, en el sur de Quito, acompañado de los postulantes a Asamblea Nacional por Pachakutik.

En parque El Arbolito se encontrará con las delegaciones de diferentes ciudades del país para arribar al CNE.