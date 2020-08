Yaku Pérez dice que no hay posibilidad de que decline su candidatura

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El precandidato electoral de Pachakutik, Yaku Pérez Guartambel, cerró la puerta para armar una unidad de consenso que enfrente al correísmo en las próximas elecciones presidenciales.

El Prefecto de Azuay, durante una entrevista en Ecuavisa, este miércoles 26 de agosto del 2020, afirmó que no hay diálogo en ese sentido: “nosotros combatimos al correísmo y a la derecha”, puntualizó.



El precandidato del movimiento indígena, además, dijo que “no hay la posibilidad” de que vaya a declinar a su postulación, en referencia a los anuncios de varios grupos políticos que no descartan que sus binomios den un paso al costado en el objetivo de evitar la dispersión ante la posibilidad de que pueda ganar el binomio correísta.



“No hay posibilidades (de que decline), no porque yo quiero, yo he dicho que no me obsesiona una candidatura presidencial sabiendo que encontramos un Ecuador devastado (…), pero hay un compromiso, no solo de Yaku Pérez, sino de mis compañeros que han puesto su mirada fija y la esperanza en esta humilde persona”, dijo.



Sobre quién será su compañera de fórmula, indicó que aún están en la búsqueda de ese cuadro, una vez que la guayaquileña Larissa Marangoni declinó su postulación para la Vicepresidencia, un día después de las primarias. “Estamos a punto de definir”, aseguró Pérez.



“Ventajosamente tenemos varias cartas que reúnen los perfiles que buscamos. Por la equidad de género es necesario una mujer para romper ese patriarcalismo colonial, ese machismo exacerbante y para romper también ese absurdo regionalismo, debe ser de la costa ecuatoriana, será un lujo contar con una mujer ya sea del Guayas o Manabí”.



Sobre los conflictos dentro del sector indígena, explicó que el movimiento indígena “tiene mucha democracia interna” y que no tiene un gerente propietario que imponga su verdad absoluta. “Hay criterios y esos criterios hay que debatir, hay que saber escuchar, quien no escucha es un dictadorzuelo y eso en el movimiento no existe”.



Sobre sus propuestas, detalló que se promoverá la inversión privada bajo reglas claras y que no tenga como propósito el extractivismo, la explotación laboral y la evasión de impuestos.