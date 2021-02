Yaku Pérez pidió a sus seguidores mantener vigilia por tres días más, hasta el 25 de febrero del 2021

El candidato presidencial de Pachakutik, Yaku Pérez, arengó a sus simpatizantes para mantener una vigilia hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abra las urnas de los comicios del 7 de febrero pasado en 17 provincias.

Pérez encabezó este martes 23 de febrero de 2021 una movilización que llegó hasta la sede del CNE y luego a la Fiscalía General del Estado, en Quito, después de seis días de recorrer las provincias del sur del callejón interandino.



Aseguró que no tiene "obsesión" por convertirse en Presidente de la República, sino porque se garantice transparencia en los escrutinios y no haya fraude.



A sus simpatizantes, en su mayoría indígenas de la Sierra centro, se dirigió con un megáfono y trepado en las vallas metálicas con las que la Policía protege el edificio de la Fiscalía.



"No ha habido un ápice de violencia. Seguiremos con esta resistencia pacífica para que de abran las urnas", señaló, mientras sus seguidores lo vitoreaban.



El presidenciable, que alcanzó la tercera mayor votación en los comicios generales, llegó hasta el lugar al caer la tarde para insistir en que se haga un peritaje al sistema informático del ente electoral.



Pérez anunció que el viernes acudirá al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para objetar los resultados, si hasta el jueves 25 de febrero el CNE no revisa el 100% de las actas en Guayas y el 50% en otras 16 provincias.



Además para mañana, miércoles, anunció que habrá un diálogo con distintos sectores sociales para pedir el recuento, al que invitó a otros presidenciables como Xavier Hervas (ID), Pedro Freile (Amigo), Carlos Sagnay (FE), entre otros, menos a Guillermo Lasso (Creo) a quien, sin nombrarlo, lo responsabilizó de romper el acuerdo.



En su periplo, que recorrió varias cuadras del centro y norte de la capital, lo acompañaron dirigentes de la Ecuarunari y la Conaice, dos de las ramas de la Conaie, además de asambleístas electos y líderes de Pachakutik.



Quienes participaron de la manifestación prevén pernoctar en distintos sitios de la capital. Carlos Sucuzhañay, presidente de la Ecuarunari, aseguró que han recibido muestras de solidaridad de los quiteños.



Pérez aseguró que en las próximas horas llevará al CNE 3 000 actas con inconsistencias, adicionales a las 16 000 que entregó más temprano al CNE para pedir el recuento.