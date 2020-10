Yaku Pérez, presidenciable de Pachakutik, inscribió su candidatura con un llamado a la reconciliación

LEA TAMBIÉN

Con una masiva presencia de simpatizantes indígenas y adherentes, el movimiento Pachakutik (PK) solicitó la inscripción de su binomio presidencial, integrado por el exprefecto de Azuay, Yaku Pérez, junto a Virna Cedeño.

El trámite se cumplió pasadas las 12:30 de este martes 6 de octubre del 2020. En el acto también participó Marlon Santi, coordinador General de PK, así como los candidatos a la Asamblea Nacional.



Luego de firmar la documentación respectiva, Pérez hizo un llamado a la reconciliación y dijo que de llegar a Carondelet no gobernará "solo para los indios" sino para los 18 millones de ecuatorianos. "No a los odios, no a las venganzas", apuntó.



Pérez estuvo acompañado de su madre, Rosa Inés Guartambel, perteneciente al pueblo Cañari, en respuesta a quienes lo acusan de no ser indígena.



"Mi mayor sueño no es ser Presidente de la República, sino cambiar al Ecuador. No queremos que los ricos se vuelvan pobres. Sino que los pobres tengan bienestar, trabajo, salud educación. Vamos a despertar los sueños", señaló el Presidenciable.

El presidenciable de Pachakutik acudió a la incripción de su candidatura acompañado de su madre, Rosa Inés Guartambel. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

Marlon Santi, coordinador de PK, comentó que el Partido Unidad Popular, entre otras organizaciones sociales y políticas, "empujan" el binomio Pérez-Cedeño.



Sobre la ausencia en las papeletas de Jaime Vargas, presidente de la Conaie, y Leonidas Iza, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, el dirigente indicó que les dieron la oportunidad de participar en las primarias y que no pueden violentar lo que está constituido en su reglamento.



Salvador Quishpe, primer candidato de la lista de asambleístas nacionales por PK, ratificó que con la inscripción de las candidaturas quedó descartada la participación de Jaime Vargas.

#Elecciones2021 | “Nosotros no vamos a gobernar solo para los indios, será para los 18 millones de ecuatorianos. A reconciliar, no a los odios”. Yaku Pérez, candidato a la Presidencia por Pachakutik, en el CNE



06-10-2020 pic.twitter.com/LpcSqFTIRR — El Comercio (@elcomerciocom) October 6, 2020



Una facción del movimiento indígena insistía en que el titular de la Conaie encabece la nómina de aspirantes al Legislativo. "El compañero Jaime Vargas seguirá siendo el presidente de la Conaie", dijo Quishpe.

Con Pachakutik, ya suman 15 binomios que ingresaron la solicitud de inscripción de sus candidaturas. Pese a ello, el CNE no dio trámite a la calificación del movimiento Juntos Podemos, ya que la organización es una de las cuatro eliminadas por recomendación de Contraloría.