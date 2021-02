Yaku Pérez: ‘Vamos a agotar todas las instancias legales, no queremos sino la paz, pero estamos vigilantes’

La militancia del movimiento Pachakutik concentra su vigilia electoral en la provincia del Guayas. El candidato presidencial, Yaku Pérez, llegó la mañana de este miércoles 10 de febrero del 2021 a la Delegación Electoral Provincial para constatar la revisión de actas con novedades para la dignidad de Presidencia y Vicepresidencia de la República.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), a nivel país son 1 474 las actas con novedades hasta las 10:00 de este miércoles; de ellas, 1 218 corresponden a Guayas.



Pérez llegó a la Delegación acompañado de simpatizantes, quienes flamearon la bandera multicolor del movimiento indígena.



El presidenciable, en declaraciones con la prensa, recordó que tras una reunión con observadores internacionales y vocales del CNE se acordó que hasta el mediodía de hoy estarían listos los resultados.



"Oh sorpresa, suspendieron el reconteo. ¿Por qué? Porque nosotros denunciamos ayer en la noche y madrugada se preparaba un fraude. Las comunidades del pueblo están molestos, Pachakutik hizo una convocatoria, he hablado este rato con mis compañeros de Pachakutik, vamos a agotar todas las instancias legales, no queremos sino la paz, queremos la paz".



Pérez aseguró que no están de acuerdo con movilizaciones que puedan irrumpir el orden público y la paz.



"El pueblo está indignado al ver cómo descaradamente nos roban los votos, hemos tenido varias llamadas pidiendo movilizarse, yo les he dicho: Por favor compañeros tengamos calma, queremos agotar todas las instancias legales; no quiero que por causa del CNE haya un levantamiento".



También criticó que hay actas que tienen sellos vulnerados y otras irregularidades. "Está absolutamente direccionado".



El aspirante a Carondelet añadió que hubo un apagón en la Delegación Electoral de El Oro. "Ahí está justamente el fraude, ahí se cocinaron. El apagón iba a darse también Guayaquil, entonces viendo que la población empezaba a abrir los ojos (...) lo que están haciendo este rato es jugando con fuego".



Pérez finalizó ratificando que estará en segunda vuelta electoral: "nosotros no vamos a ser derrotados (...) nosotros de que llegamos, llegamos, es irreversible".



Finalmente, sobre un posible apoyo a Guillermo Lasso pasa a una segunda vuelta electoral, Pérez dijo: "Cómo vamos a apoyar la corrupción. Si Guillermo Lasso pasa a la segunda vuelta, va a pasar con fraude y corrupción, yo me desmarco de la corrupción tajantemente, sea así sea un compañero mío".



También le advirtió: "A adrede se hace ilusiones el señor Guillermo Lasso, adrede se hace ilusiones sus asesores, les va a derrotar el correísmo".