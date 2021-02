Yaku Pérez formaliza pedido para recuento de votos en 17 provincias

El candidato presidencial de Pachakutik, Yaku Pérez, acudió este sábado 13 de febrero de 2021 al Consejo Nacional Electoral (CNE) para entregar las evidencias en las que se basa para pedir el recuento de votos en 17 de las 24 provincias del país.

Se trata de actas con inconsistencias en Esmeraldas, Imbabura, Pichincha, Azuay, Cotopaxi, Loja, Los Ríos, El Oro, Morona Santiago, entre otras 16 provincias, donde pidió el recuento del 50% de los votos; y en Guayas, donde requirió el 100%.



“Todas estas son pruebas. Estas son las evidencias. Nos comprometimos a entregar 5 por provincia (...). A esto nos comprometimos y eso es lo que vamos a entregar hoy”, declaró a la prensa.



Entre otros temas, mostró un acta de en Samborondón (Guayas), donde cuestionó que aparezcan 311 votos -cuando lo correcto sería 297-, y que de esos 257 son para Guillermo Lasso (Creo), 5 para el binomio de Pachakutik, 24 para Andrés Arauz (Unes) y 16 para el resto de presidenciables.



El candidato presidencial no descartó romper el acuerdo al que llegó en la víspera con el CNE y Lasso para el recuento de votos de la jornada electoral del 7 de febrero pasado.



“Podría poner en riesgo. Si nosotros encontramos unas actas falsificadas de las firmas, encontramos ya no solamente inconsistencias numéricas, ya no solamente una falsificación ideológica, sino falsificación material, es un delito penal, nosotros ahí nos retiramos; o sea el acuerdo. Nosotros no somos ingenuos, técnicos tenemos, yo conozco del derecho penal, no jueguen con fuego”, advirtió.



Pérez no descartó insistir ante la Corte Constitucional por medidas cautelares para que se suspenda el escrutinio, “si el acuerdo se rompe por criterios del CNE, el retiro de militares (de las delegaciones) o alguna situación”. Aseveró que los militares se habrían retirado de las delegaciones de Guayas y Manabí.

Después de este trámite, el CNE deberá aprobar reglamentos para el escrutinio.