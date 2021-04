Yaku Pérez deseó éxitos a Guillermo Lasso por su victoria en las elecciones

En Azuay el voto nulo ocupó el segundo lugar en los comicios realizados el domingo 11 de abril de 2021. Logró 150 921 votos y quedó por delante del candidato Andrés Arauz, que logró 146 286 y por detrás del presidente electo Guillermo Lasso, que obtuvo 187 403.

El exaspirante presidencial, Yaku Pérez, dijo este lunes 12 de abril del 2021 que este voto nulo en la provincia y en el resto del país representa la resistencia y un llamado que hace una parte de los ecuatorianos al ganador. En esta segunda vuelta hubo 1 731 913 votos nulos, que fueron 718 518 más que en la primera vuelta.

Él espera que Lasso cumpla con sus promesas de campaña, que luche contra la corrupción, defienda las fuentes de agua, reactive la economía bajando las tasas de interés y permita el libre ingreso a las universidades. “Hay que desearle éxitos y suerte. No seremos una oposición al día siguiente de su posesión. Si cumple sus ofertas, seremos los primeros en reconocer su mérito…”. Está consciente de que el país no se puede cambiar en pocos días, ni meses.



Según Pérez, los asambleístas de Pachakutik irán a fiscalizar y a legislar en la Asamblea Nacional por el bien de los ecuatorianos y “para tener una mayor incidencia buscaremos estrategias para alcanzar la Presidencia de la Asamblea y de las comisiones, pero no pensando en agendas personales”.

Él dice que tendrán que realizar alianzas en función a una agenda legislativa y no por puestos de dirección. Pérez se refirió a las conversaciones con la Izquierda Democrática.